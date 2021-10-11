Beykent Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılına 'merhaba' dedi - Haberler
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Beykent Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılına "merhaba" dedi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beykent Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılına

2021-2022 Akademik Yılı için düzenlenen açılış töreninde konuşma yapan Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, "Pandemi koşullarına uygun, bütün önemlerimizi alarak, her zaman olduğu gibi öğrenciyi önceleyen ve öğrenci dostu bir şekilde eğitimlerimize tekrar başlıyoruz" dedi.

2021-2022 Akademik Yılı için düzenlenen açılış töreninde konuşma yapan Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, "Pandemi koşullarına uygun, bütün önemlerimizi alarak, her zaman olduğu gibi öğrenciyi önceleyen ve öğrenci dostu bir şekilde eğitimlerimize tekrar başlıyoruz" dedi.

Pandemi dolayısıyla uzun zamandır yüz yüze eğitime ara vermek durumunda kalan üniversiteler artık yeni eğitim-öğretim dönemine başlıyor. Beykent Üniversitesi de öğrencileriyle tekrar buluştuğu 2021-2022 eğitim-öğretim dönemine düzenlemiş olduğu tören ile "merhaba" dedi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören Rektör Prof. Dr. Murat Ferman'ın açılış konuşmasıyla devam etti. Törende ayrıca üniversiteye birincilikle yerleşen öğrencilere ödülleri takdim edildi. Bu senenin açılış dersini ise İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eray Dinç, "8. Sanat: Dijital Oyun" konu başlığı altında verdi.

Prof. Dr. Murat Ferman yapmış olduğu konuşmada pandemi süreciyle birlikte eğitim kurumları hakkında değerlendirmelerde bulunurken, öğrencilere de başarılı olmaları adına tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Ferman önümüzdeki günlerde sürecin nasıl devam edeceğinin yaşayarak deneyimleneceğini ifade ederek, "Mümkün olduğu kadar kendimizi koruma altına alacak tecrübeye ve teknolojiye sahibiz. Yüz yüze eğitim öğretim dönemine de tam olarak böyle dönüyoruz. Her zaman olduğu gibi öğrenciyi önceleyen ve öğrenci dostu bir şekilde eğitimimiz başlıyor. Hiçbir şeyin nasıl gelişeceğine dair bir teminat yok. Elimizde olanlarla en iyisini yapmaya, riskleri minimalize etmeye çalışıyoruz. Hayatın her alanından kolaylaştırıcı, kaliteden ödün vermeden devam ediyoruz. Hem yüz yüze hem de online olarak derslerimiz devam edecek" dedi.

"ZOR ZAMANLARDA DAHA DA ÇELİK OLMAK ZORUNDAYIZ"

Öğretmenin yanı sıra her zaman öğrenmenin de gerek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ferman, "Bizi ayakta tutan öğretmektir, öğretirken öğrenmeye devam ediyoruz. Daima genç olmak, ileri, kucaklayıcı olmak zorundayız ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Zor zamanlarda daha da çelik olmak zorundayız. 25 bin öğrenci ve bine yakın öğretim görevlisi ile sürdürdüğümüz başarılı süreçlerle örnek olmak zorundayız. Zor zamanlarda ayakta durduğumuzu göstereceğiz. Umarım öğrencilerle bir araya geldiğimiz bu ortamlardan bir daha uzaklaşmayız." şeklinde konuştu.

"KALICI HAFIZA BAŞARI İÇİN ÖNEMLİ"

Öğrencilerle derslerinde başarılı olmaları adına ipucu da paylaşan Ferman, "Diploma bir amaç değil araç olmalı. Üniversitenin imkanlarını sonuna kadar kullanıp, gelişiminize katkı sağlayacak şekilde seneye başlamak gereklidir. Yüz yüze ya da online derslere vakit harcayacaksınız, konsantre olarak dersi dinleyin, dinlenin, her gün o günkü derslerin notlarını temize çekin. Nitekim hafıza meselesi çok önemli. Uykuya geçmeden önce notlarınızı tekrarlamazsanız kalıcı hafızaya geçmez. Her hafta o aldığınız nota beş dakika bakmanız yeterlidir. Hayatınızı en verimli şekilde geçirmeye bakınız" diyerek herkes için yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek sözlerine son verdi.


Beykent Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılına merhaba dedi

Beykent Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılına merhaba dedi

Beykent Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılına merhaba dedi

Beykent Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılına merhaba dedi

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