Beydağ'da 'Kestane Festivali' coşkusu

BEYDAĞ, İZMİR (Bültenler) - Coğrafi işaret alma yolunda olan Beydağ keşkeği ve 500 kg pişmiş kestanenin dağıtıldığı festivalde gelen tüm misafirler kestaneye doydu.

Çomaklar Köyü'nde Beydağ Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yapılan 2. Beydağ Kestane Festivali'ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Beydağ Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ve eşi Filiz Yılmazlar, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve eşi Necibe Duran, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Beydağ Ziraat Odası Başkanı Ünal İçmesu, siyasi partilerin temsilcileri, üreticiler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, dernek ve odaların başkanları ile temsilcileri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

Beydağ Belediyesi, Beydağ Çomaklar Mahallesi'nde 'Kestane Festivali' düzenledi. Binlerce vatandaşın katıldığı festivalde vatandaşlara yaklaşık 500 kg kestane ve Beydağ keşkeği dağıtıldı. Kestane alabilmek için sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kestane ile yapılan yöresel lezzetlerin de sunumunun gerçekleştiği festivalde vatandaşlar kestaneye doydu. Festival kapsamında sahne alan sanatçılar, seslendirdiği şarkılarla vatandaşlara eğlenceli bir gün yaşattı.

"Kestane Muhabbetin Bir Başlangıcıdır"

Festivale vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, "Bugün kestaneye doyuyoruz. Kestane kebap yemesi sevap biliyorsunuz. Kestane muhabbetin bir başlangıcıdır ve özellikle evlerimizde ocakbaşı sohbetlerimizde en çok bize aracı olan ürünlerimizden bir tanesidir. İstedik ki bu muhabbeti biz bugün Beydağ Çomaklar Mahallemize taşıyalım ve gerçekten bugün bu muhabbeti meydana taşıdık. Gördüğünüz gibi binlerce kardeşimiz kestane kuyruğundalar. Biz kışa muhabbetle başladık. İnşallah muhabbetle devam edeceğiz. İnşallah bu meydandaki muhabbet ülkemize ve dünyamıza da yansır." diye konuştu.

Soyer'den Beydağ Kestane Festivali'nde müjde!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Beydağ Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 2. Beydağ Kestane Festivali'ne katıldı.

İzmir'in Beydağ ilçesine bağlı Çomaklar Köyü'nde Beydağ Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yapılan 2. Beydağ Kestane Festivali'ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Beydağ Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ve eşi Filiz Yılmazlar, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve eşi Necibe Duran, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Beydağ Ziraat Odası Başkanı Ünal İçmesu, siyasi partilerin temsilcileri, üreticiler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, dernek ve odaların başkanları ile temsilcileri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

Soyer'den İzmir İktisat Kongresi müjdesi

Doğru yerlerde yetiştirildiğinde girdi maliyeti düşük ve verimi yüksek olan kestanenin İzmir Tarımı destekleme programı kapsamında yer aldığını belirten Başkan Tunç Soyer, tarımsal destekleme programlarının alım ve satış garantisi olmak üzere iki katmanlı işlediğini söyledi. 2022'de yapılacak Terra Madre Anadolu fuarı ile küçük üreticinin ihracat yapabileceğini ifade eden Başkan Soyer, Beydağ'dan müjde verdi. Soyer, "2023'ün 17 Şubat'ında, yani İktisat Kongresi'nin yüzüncü yılında İzmir'de İktisat Kongresi'ni tekrar düzenleyeceğiz. Buna eşlik edecek çok önemli bir çalışmamız daha olacak: Milli Numune Sergisi. Atamızın İktisat Kongresi'yle eş zamanlı yaptığı 'yerli mallar, ürünler sergisi', o zamanki adıyla Milli Numune Sergisi'ni açacağız. Bunu İZFAŞ öncülüğünde yapacağız. Kestanemiz o serginin en önemli ürünlerinden biri olacak" dedi.

"Bu sorunu çözmekle mükellefiz"

Beydağ'ın yıllık 5 bin ton civarında kestane üretim kapasitesi olduğunu ama "kestane dal kanseri" hastalığından olumsuz etkilendiğini söyleyen Başkan Soyer, şöyle konuştu: "İzmir Büyükşehir Belediyesi, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu konuda üreticilerimizin yanında olacak. İzmir'de iklime uyumlu tarımsal üretimi büyütmek ve desteklemekte kararlı olduğumuzu bir kere daha hatırlatmak isterim. Yanlış tarım politikaları ve bunun sonucunda oluşan ürün deseni dün Beydağ Barajı'nı kuruttu. Bugün kestane ağaçlarımızı hasta ediyor, yarın da bizi bu topraklardan göçmek zorunda bırakacak. Oysa İzmir coğrafyasında kuraklık bir kader değil. Tek başına iklim krizinin bir sonucu da değil. Evet, sıcaklıklar artıyor, yağış rejimi değişiyor ama bu durum Küçük Menderes Havzası'nda baş gösteren büyük kuraklığın asıl nedeni değil. Bu kuraklığın asıl nedeni, tek bir kökü 85 litre su tüketen silajlık mısıra dayalı tarımsal üretimin desteklenmesi. Eğer çocuklarımızı düşünüyorsak, bu durumu değiştirmek zorundayız. Beydağ'da doğmuş ve Beydağ'da doymak istiyorsak bu sorunu çözmekle mükellefiz. Buradan bir kere daha belirtmek istiyorum. Susuzluğa dayanıklı ürün her ne olursa olsun… Mera hayvanlarının ürünleri, tahıllar, bakliyat, su istemeyen meyveler ve peyzaj bitkileri… İzmir Büyükşehir Belediyemiz, Beydağ Belediyesi ile el ele, bu ürünlere geçmek isteyen üreticilerimizin her aşamada yanında olacak. Çünkü bu sadece bir tarım meselesi değil, bu konu ülke ve toprak sevgisi, memleket meselesi. Başka bir tarım mümkün, işte bu anlama geliyor."

Yılmazlar: "Kestaneyi tüm Türkiye'ye tanıtacağız"

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, "Bu bereketli topraklar bizlere yurt olmuştur. Tunç Soyer'in sık sık tekrarladığı söz var: 'İnsan doğduğu toprakta doymalıdır.' Çok anlamlı ve yerinde bir sözdür. Son yıllarda insanlarımız topraklarını terk etmek zorunda kaldılar. Bizler üreticimize nasıl yardımcı oluruz diye düşündük. Başkanımızın Başka Bir Tarım Mümkün politikasıyla hareket ettik. Kestanemizi tanıtmak için bu festivali düzenledik. Kestanemizin bir kısmı Bursa'da şeker oluyor, bir kısmı da yurt dışına gidiyor. Bunun Beydağ'da işlenmesi ve tanınmasını kendimize görev bildik. Üreticimizin yüzünü güldüreceğiz" dedi. Çomaklarlı üretici Seher Ovacık ise "Bu gibi etkinlikler bizim gibi küçük üreticiler için çok önemli. Biz çocuklarımızı buradan kazandıklarımızla okutuyoruz ve evlerimizi geçindiriyoruz." dedi.

Kestane Unu Tesisi Açıldı

Festival kapsamında çeşitli etkinlikler, halk oyunları gösterileri, yerel ürün tadımları, yerel üretici tanıtımları ve açılışlar da oldu. En iyi kestane yarışmasında üçüncü olan Çomaklar Mahalle Muhtarı Bünyamin Süren, ikinci olan Umut Yılmaz ve birinci olan Mestan Yağcı kestane fidanı kazandı. Kestane Festivali kapsamında Kestane Unu Tesisi açılışı da yapıldı. Başkan Soyer ve eşi Neptün Soyer, kestane unundan yapılan pastayı kesti ve kestane unundan yapışan kek, kurabiye ve ekmek gibi ürünleri tattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarlaları baraj altında kalan çiftçiye tekne hibe etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, küçük üreticiye destek kapsamında Beydağ Su Ürünleri Kooperatifi'ne iki tekne hibe etti.

Başkan Soyer, hibe edilen teknelerle baraj gölünde tur da attı.

Başkan Soyer'e teşekkür eden Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, "Dünyanın en güzel üç ovasından birinde artık balıkçılık yapılıyor. Başkanımız Tunç Soyer, balıkçılara balık tutmaları, 50'ye yakın kooperatif ortağımızın da ailesini geçindirmesi için tekne desteği verdi. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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