BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş Sporting Lizbon maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş, Sporting Lizbon ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Sporting Lizbon maçını izlemek isteyen taraftarlar Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, saat kaçta diye aratmakta. Peki, Beşiktaş Sporting Lizbon maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Sporting Lizbon ne zaman, şifresiz mi? İşte detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ-SPORTİNG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19 Ekim 2021 tarihinde saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-SPORTİNG MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçıExxen'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-SPORTİNG MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19 Ekim 2021 tarihinde saat 19.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ-SPORTİNG MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi

SPORTING LIZBON: Adan, Esgaio, Coates, Reis, Gonçalves, Bragança, Nunes, Palhinha, Santos, Paulinho, Sarabia

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