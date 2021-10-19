Beşiktaş Sporting Lizbon maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Sporting Lizbon ne zaman, şifresiz mi?
Beşiktaş Sporting Lizbon maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş, Sporting Lizbon ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Sporting Lizbon maçını izlemek isteyen taraftarlar Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, saat kaçta diye aratmakta. Peki, Beşiktaş Sporting Lizbon maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Sporting Lizbon ne zaman, şifresiz mi?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş Sporting Lizbon maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş, Sporting Lizbon ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Sporting Lizbon maçını izlemek isteyen taraftarlar Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, saat kaçta diye aratmakta. Peki, Beşiktaş Sporting Lizbon maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Sporting Lizbon ne zaman, şifresiz mi? İşte detaylar haberimizde...
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19 Ekim 2021 tarihinde saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'de canlı yayınlanacak.
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçıExxen'de canlı yayınlanacak.
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19 Ekim 2021 tarihinde saat 19.45'te başlayacak.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi
SPORTING LIZBON: Adan, Esgaio, Coates, Reis, Gonçalves, Bragança, Nunes, Palhinha, Santos, Paulinho, Sarabia