Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonucu ilk belirlemelere göre 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde kişi yaralandı. Çok sayıda evin zarar gördüğü depremde bazı bölgelerde toprak kaymaları da meydana gelirken, insanlar Belucistan nerede? Belucistan hangi ülkede? Belucistan eyaleti nerede? sorularını gündeme getirdi. Peki, Belucistan nerede? Beluci nedir, ne demektir? sorularını araştırdı. Peki, Belucistan nerede? Belucistan hangi ülkede? Belucistan eyaleti nerede? Beluci nedir, ne demektir? İşte ayrıntılar...

BELUCİSTAN EYALETİ NEREDE? HANGİ ÜLKEYE BAĞLI?

Belucistan, Pakistan'ın en batıdaki ve en büyük eyâleti. Batıdan İran, kuzey ve kuzeybatıdan Afganistan, kuzeydoğudan Hayber Pahtunhva, doğudan Pencab ve Sind eyâletleri ile çevrilidir. Güneyde Umman Denizine 1062 kilometrelik kıyısı vardır. Eyâlet bugünkü sınırlarıyla 1 Temmuz 1970'te oluşmuştur.

Belucistan coğrafi bölgelere göre Pakistan, ülkenin en büyük ili, Pakistan toplam alanının yaklaşık% 48 teşkil olduğunu. 2009 tahminlerine göre, Balochistan yaklaşık 10 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Komşu bölgelere İran doğuya kuzeyinde, Pencap ve Sindh için batısında, Afganistan ve Kuzey Batı Sınır Eyaleti üzeresiniz. Güneyde Arap Denizi olduğunu, Eyaletteki ana dilleri yerel Beluçça ve Brahui, ancak çoğunluk dili Peştuca olduğunu belirtir.

BELUCİ NEDİR? BELUCİ NE DEMEKTİR?

Ad, "Baluch/ Baloch" olduğu tartışma bürünmüş. Bazıları anlam bir Aryan (Eski Farsça) sözcük olduğunu iddia ederken, "göçebe" anlamına gelir ki "horoz sorguç."

Beluci dili İran, Pakistan, Afganistan, Hindistan, İran Körfezi, Arap-Türkiye, Türkmenistan ve Doğu Afrika'da konuşulur. Kürtçe, Farsça, Peştuca, Dari, Tacik, Osetya içerir Hint-Avrupa dil ailesinin İran grubunun bir üyesi olarak sınıflandırılır. Baluchi yakından Kürtçe ve Farsça ile ilgilidir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Doğu ve Batı: İki ana lehçeleri vardır. Ama, Baluchi konuşanların toplam sayısı tahmin etmek zordur çoğu aynı zamanda en yaygın Baluchi literatürde kullanılmış lehçesi olan Batı Baluchi, konuşuyoruz, altı milyon civarında muhtemelen vardır. Batı lehçesi içinde iki ayrı lehçeleri, Rakhshani (kuzey bölgelerinde) ve Makrani (güneyde) vardır. Doğu Baluchi lehçeleri (Pakistan Belucistan, Pencap ve Sindh kuzey-doğu bölgelerde) konuşulan bölgelerde bunun çok az yazılı olarak kullanıldığı için hesaplar eğitim, gelir, özellikle az gelişmiş birçok yolu vardır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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