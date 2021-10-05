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Bebeklerin "ilk aşısı" anne sütü Kovid-19'a karşı da koruyor

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Bebeklerin

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Kovid-19'a karşı aşılanan anne adaylarının anne sütü üzerinden aktardığı antikorlarla bebeklerini de korumaya aldığını söyledi.

ANKARA (AA) - Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Kovid-19'a karşı aşılanan anne adaylarının anne sütü üzerinden aktardığı antikorlarla bebeklerini de korumaya aldığını söyledi.

Tekin, 1-7 Ekim arasında kutlanan Emzirme Haftası dolayısıyla AA muhabirine, anne sütünün bebekleri her türlü hastalıktan koruyan çok değerli bir besin olduğunu, bu nedenle her yıl hafta dolayısıyla emzirmenin önemine ilişkin farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlattı.

Prof. Dr. Tekin, Dünya Sağlık Örgütü'nün bebeklerin ilk 6 ayında sadece anne sütü, 6 ay sonrasında ise ek gıdaya ilave olarak 2 yıla kadar anne sütüne devam edilmesini önerdiğine dikkati çekti.

Anne sütü sayesinde her yıl dünyada 5 yaş altı 820 binden fazla çocuğun yaşamının kurtarılabileceğine ilişkin çalışmaları anımsatan Tekin, bebeklerin doğumdan sonra ilk 1 saat içerisinde anne sütüyle buluşmasının ve 6 ay kesintisiz anne sütüne devam etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

"Emzirme oranları 6 ay içerisinde yüzde 40'lara geriliyor"

Hastane bünyesinde bu konuda farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini, anne adayları ve yakınlarına bilgi verdiklerini aktaran Tekin, 2012'ye ait istatistiki verilere göre, Türkiye ve dünyada doğumdan hemen sonra yüzde 70-80'lerde olan emzirme oranının 6 ay içerisinde yüzde 40'lara kadar gerilediğini kaydetti.

Prof. Dr. Tekin, hastanedeki Emzirme Danışmanlığı ve Relaktasyon Polikliniği ile de emzirmede sorun yaşayan annelere destek sağladıklarını vurguladı.

"Anne adayları aşıyla bebeklerine antikor iletebileceğinin bilincinde olmalı"

Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, hamile ve emziren annelerin "Kovid-19 aşısı olursam bebeğimde yan etki olur mu" endişelerinin anımsatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Anne sütü bebeğin ilk aşısı. Anne sütünde bebeği yaşamının ilk bir yılında bütün enfeksiyon hastalıklardan koruyacak antikorlar mevcut. Gebeliği esnasında Kovid-19 enfeksiyonu geçiren annelerin antikorlarının doğumdan sonra süte geçtiği ve bebeklerine anne sütü yoluyla iletildiği yapılan çalışmalarda gösterildi.

Ayrıca özellikle mRNA aşılarıyla ilgili dünyada geniş veriler var. Bunlarda görüyoruz ki gebeliği sırasında mRNA aşısı ile aşılanan anne adayları hem göbek kordonu hem de anne sütü üzerinden yüksek oranda bağışıklık sağlayıcı antikor üretip doğum sonrası bebeğe geçiriyor. Bu antikorlar hastalığı geçirenlere göre çok daha fazla. Dolayısıyla anne adayları gebeliği esnasında aşı olmuşsa vücudunda aşı sonucu oluşan antikor yanıtını doğumdan sonra bebeğine de anne sütü aracılığıyla iletebileceğinin bilincinde olmalı."

"Emzirme döneminde de aşı olabilirler"

Prof. Dr. Tekin, "Anneler eğer aşı olmamışlarsa emzirme döneminde de aşı olabilir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bununla ilgili raporları yayımladı. Anne adayları gebeliklerinin herhangi bir döneminde veya emzirme sürecinde aşı yaptırabilirler. Hiçbir sakıncası, bebeğe geçen bir yan etkisinin olmadığı bugün pek çok veriyle kanıtlanmış durumda." diye konuştu.

Ankara Şehir Hastanesinde doğum yapan Kovid-19'lu annelere uygun ortamlar oluşturulduğunu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek bebeklerini nasıl emzireceklerine ilişkin eğitimler verildiğini de dile getiren Tekin, aşılanmanın yanında bu bilgilerin de Sağlık Bakanlığının Kovid-19 dönemine ilişkin gebelik takip rehberinde yapılacak güncellemede yer alacağını bildirdi.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri
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