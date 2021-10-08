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Son dakika haberleri | Bayrampaşa'da intihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Bayrampaşa'da intihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Bayrampaşa'da geçen Çarşamba Esenler'de silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - Bayrampaşa'da geçen Çarşamba Esenler'de silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan bekçi hayatını kaybetti.

Olay geçen Çarşamba sabah saatlerinde Bayrampaşa, Kocatepe Mahallesinde meydana gelmişti. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen Furkan Yüksel isimli bekçi Paşa Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel, buradan da Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastaneye sevk edilmişti. Özel hastanede tedavisi devam eden Yüksel yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Yüksel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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