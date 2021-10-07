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Bayrampaşa Belediyesi cami ve din görevlilerini yemekte ağırladı

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Bayrampaşa Belediyesi cami ve din görevlilerini yemekte ağırladı

Bayrampaşa Belediyesi cami ve din görevlilerini yemekte ağırladı Bayrampaşa Belediyesi, cami ve din görevlileri haftası dolayısıyla düzenlediği programda din görevlilerini yemekte ağırladı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa Belediyesi cami ve din görevlilerini yemekte ağırladı

İSTANBUL - Bayrampaşa Belediyesi, Cami Ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlediği programda din görevlilerini yemekte ağırladı.

Bayrampaşa Belediyesi, Cami ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Bayrampaşa Hasbahçe'de yemekli program düzenlendi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, cami ve din görevlilerini yemekte ağırladı. Kuran-I Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşma yapan Başkan Atila Aydıner, programa katıldığı için mutlu olduğunu ifade ederek Bayrampaşa'ya dört tane cami inşa edileceğini söyledi. Başkan Aydıner, "Tabi ki hanımefendi hocalarımızın gerek kuran kursunda olsun gerekse yapmış olduğu hizmetlerde 4-6 yaş grupları olsun bir sürü eksiklikleri olabilir bunlarla ilgili olarak da bizlere her zaman müracaat edebilirsiniz. İnşallah bundan sonra da biz elimizden geldiği kadar bu müesseseye din hizmetlerine en önemli hizmetlerimizi yapmaya gayret göstereceğiz. Her birinizi yürekten yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı kutluyor Allah razı olsun diyorum. 15 Temmuz'da şehit olan din görevlileri içerisinde şehadet şerbetini içen bütün kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Bayrampaşa İl Müftüsü Yılmaz Küçük ise Necip Fazıl Kısakürek'in "Zindandan Mehmet'e Mektup" şiirini seslendirdi. Program dualar eşliğinde sona erdi.

Bayrampaşa Belediyesi cami ve din görevlilerini yemekte ağırladı

Bayrampaşa Belediyesi cami ve din görevlilerini yemekte ağırladı

Bayrampaşa Belediyesi cami ve din görevlilerini yemekte ağırladı

Bayrampaşa Belediyesi cami ve din görevlilerini yemekte ağırladı

Bayrampaşa Belediyesi cami ve din görevlilerini yemekte ağırladı

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