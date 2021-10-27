BAU Esports yenilenen VALORANT takımını duyurdu

Bahçeşehir Üniversitesi'nin espor takımı Bau Esports yeni sezon için yenilenen VALORANT takımını sosyal medya adresinden duyurdu. Yeni BAU Esports VALORANT takım kadrosu haberimizde.

Birçok farklı oyunda espor faaliyetlerini devam ettiren Bahçeşehir Üniversitesi'nin espor takımı BAU Esports, VALORANT takımında yenilenmeye gitti. Yeni sezonda yenilenmiş VALORANT takımı ile boy gösterecek BAU, resmi Twitter hesabından takım kadrosu ve yönetim kadrosunu takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya mecraları üzerinden yenilenen VALORANT takımını gururla duyuran BAU Esports, gönderilerinde şunları dile getirdi:

"VALORANT oyuncularımız ve yönetim ekibimiz, yeni sezona hazır! Yenilenen VALORANT takımımız ile birlikte üniversitemizi ve ülkemizi, turnuvalarda başarıyla temsil edeceğiz! Yeni sezonda VALORANT takımımıza başarılar diliyoruz!"

BAU Esports VALORANT Kadrosu

Takım Kadrosu

Burhan "drusoi" Durusoy

Aydın "LolyZ" Soylu

Zeki "ThogRul" Avcı

Talha Bilal "Rafee" Varlık

Doğuhan "mendie" Toprak

Yiğit "Luminix" Yılmaz

Arda "Fresh" Çatal

Berkant "XOiks" Ayvaz

Yönetim Kadrosu

Enes Mert "Zeegie" Boz (Takım Koçu)

Samet "canturk" Cantürk (Takım Menajeri)

Toplam 8 kişilik takım kadrosunda ana kadroda oynayacak oyuncular henüz belli olmadı. BAU Esports'un resmi web sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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