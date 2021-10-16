Batman'da otomobilin çarptığı araçtaki aynı aileden 6 kişi yaralandı

GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde, otomobilin çarptığı park halindeki hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 34 BDZ 729 plakalı otomobil, Çevre Yolu Kavşağı'nda 34 Pr 8309 plakalı otomobile, daha sonra yol kenarında park halindeki 06 EB 6582 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Hafif ticari araçta bulunan ve yaralanan aynı aileden Fatma, Fikri, Netice, Mustafa, Zümrede ve Ahmet Adıgüzel, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.