Batı Karadeniz'de sisle kaplanan yamaçlar havadan görüntülendi - Haberler
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Batı Karadeniz'de sisle kaplanan yamaçlar havadan görüntülendi

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Batı Karadeniz'de sisle kaplanan yamaçlar havadan görüntülendi

Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oldu.

ZONGULDAK (AA) - Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oldu.

D-655 Batı Karadeniz Düzce- Zonguldak bağlantı yolunun Şifalı Su, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde etkisini gösteren sis, dağların yamaçlarını kapladı.

Yol üzerine çöken sis, görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürürken, sürücülere güzel manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı sundu.

Sisle kaplanan yamaçlar, drone ile görüntülendi.

Batı Karadeniz'de sisle kaplanan yamaçlar havadan görüntülendi

Batı Karadeniz'de sisle kaplanan yamaçlar havadan görüntülendi

Batı Karadeniz'de sisle kaplanan yamaçlar havadan görüntülendi

Batı Karadeniz'de sisle kaplanan yamaçlar havadan görüntülendi

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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