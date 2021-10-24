ANKARA (İHA) - Başkent'te meme kanserine farkındalık yürüyüşü

ANKARA - Başkent'te, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında hastalığa dikkat çekmek adına etkinlikler devam ediyor. Erken saatlerde Eymir Gölü'nde toplanan vatandaşlar, pembe balon ve erken teşhisin önemini taşıyan pankartlarla göl etrafında tur attı.

Ankara'da, 1-31 Ekim tarihleri arasında meme kanseri farkındalık ayı kapsamında hastalığa karşı erken teşhisin önemine dikkat çekmek adına gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor. Eymir Gölü'nde hem bölgeye yürüyüş için hem de meme kanserini atlatmış vatandaşlar meme kanserine farkındalık oluşturmak için gerek kıyafetlerindeki pembe renklerle gerekse ellerindeki pembe balonlar ile göl etrafında tur attı. En son hatıra fotoğrafı çektiren grup ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

"Benim başıma gelmez demeyin, bir sabah kitle ile karşılaşabilirsiniz"

Meme kanserini 5 yıl önce erken teşhis sayesinde hastalığı atlattığını vurgulayan Mehlika Mühürcü, "Meme kanserine yakalandığımda erken teşhisin faydasını gördüğüm için bu etkinliğe katıldım. Hayatı ve hastalığı atlatmayı da çok seviyorum ve sonunda atlattım. Hastalık teşhis edildiğinde ilk olarak moralin bozulmaması gerekiyor ve etrafındaki insanlara pozitif enerji verilmeli. Hastalık süresince eğer hayatı severseniz her şey kendiliğinden akıp gidiyor. Yürüyüşü duyduğum anda koşarak geldim. Benim başıma gelmez demeyin, bir sabah kitle ile karşılaşabilirsiniz. Bu kitle anında sizin hayatınızı değiştirebiliyor. Tüm kadınlara tavsiyem aksatmadan kendi kontrollerinizi yapın ya da doktora gidip muayenelerinizi olun" değerlendirmesinde bulundu.

"Kadınlar kendi kendilerini muayene ettiklerinde riskli durumları tespit edebilecekler"

Özgürlüğü temsilen balonları gökyüzüne bıraktıklarını belirten Emine Gül, "Kanser hastalığı günümüzde çok sık rastlanır hale geldi, en yaygın tür ise meme kanseri. Bu amaçla bir yürüyüş organizasyonu düzenleyerek meme kanserine farkındalık oluşturmak istedik. Kadınlara teşhis konusunda bilgilendirmek için düzenlediğimiz organizasyonda basit belirti tespit etme yöntemlerinden bahsettik. Kadınlar kendi kendilerini muayene ettiklerinde riskli durumları tespit edebilecekler. Etkinlikte özgürlüğü temsilen pembe balonları gökyüzüne bıraktık. Bir dilek tuttuk ve tüm kadınların erken yaşta teşhislerini yaptırarak bu farkındalığı oluşturmayı hedefledik" diye konuştu.

"Yürüyüşe katılım meme kanserine farkındalık oluşturma açısından yeterliydi"

Meme kanserinin gün geçtikçe daha fazla görüldüğünü dile getiren Şule Yılmaz, "İnsanların sağlığına dikkat etmesi adına yürüyüş etkinliğine katıldım. Yürüyüşe katılım meme kanserine farkındalık oluşturma açısından yeterliydi ve kadınların gerek rutin kontroller gerekse doktor muayenelerini aksatmaması gerekiyor" dedi.

Etkinliği hem farkındalık oluşturma açısından hem de ortam olarak beğendiğini dile getiren İzem, hastalığın herkesin başına gelebileceğini ve bu yüzden de düzenli olarak gerekli muayenelerin yapılması gerektiğini ifade etti.