BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER ANKARA'DAN ÇATALCA'MIZA MÜJDE VERDİ

ANKARA (Habermetre) - Çatalca'mıza kazandırdığı projeleri gerçekleştirirken makamdan değil sahadan çalışma prensibinden asla taviz vermeyen Başkanımız Mesut ÜNER, Çatalca'ya yeni projeler kazandırmak üzere Ankara'ya çıkarma gerçekleştirdi.

Başkanımız Mesut ÜNER'in Ankara çıkarması programları kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği Toplantısı ve Ticaret Bakanımız Dr. Mehmet MUŞ'u ziyareti sonrası ziyaret durağı Milli Eğitim Bakanlığı oldu.

Başkanımız Mesut ÜNER, Milli Eğitim Bakanlığı ziyareti sırasında Bakanlık Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim ÇELİK ile görüştü. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretten Başkanımız Mesut ÜNER Çatalca'mıza müjdeler verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "ÇATALCA'MIZA MÜJDELER OLSUN. Ankara'daki temaslarımız sırasında, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim ÇELİK'i makamında ziyaret ettik. Çanakça okulumuzun yapımı ile ilgili sorun büyük oranda çözüldü. Çatalca'mıza yeni 1 veya 2 anaokulu kazandırılmasının sözünü aldık. Hayırlı olsun. Ziyaret sırasındaki samimi ilgi, alaka ve karşılama için çok teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

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