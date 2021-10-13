Başkan Yalçın yaşlıların duasını almaya devam ediyor - Haberler
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Başkan Yalçın yaşlıların duasını almaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Yalçın yaşlıların duasını almaya devam ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ın en yaşlılarından Fatma Paker'i evinde ziyaret ederek yine hayır duasını aldı.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ın en yaşlılarından Fatma Paker'i evinde ziyaret ederek yine hayır duasını aldı.

Kiçiköy Mahallesi'nde tek başına yaşayan 81 yaşındaki Fatma Paker'e çat kapı ziyarette bulunan Başkan Yalçın, yaşlılara saygı ve hürmetin en büyük görevlerinden birisi olduğunu söyledi. Hayatını komşuları Nazlı Kaya, eşi ve kızının yardımıyla devam ettirdiğini belirten Fatma Paker, Başkan Yalçın'ın kendisine yaptığı ziyaretten çok mutlu olduğunu ifade etti.

Sıcak ve samimi bir sohbete vesile olan buluşmada Fatma Teyze, eski hatıralarını anlatıp çay ikram ederken Başkan Yalçın'a doğalgaz tesisatını yaptırmasından dolayı çok dua ettiğini söyledi.

Hem ziyaretten hem de desteklerinden dolayı Başkan Yalçın'a dualar eden Fatma Paker, "Allah razı olsun. Evime doğalgazı çektireceğini söyledi, çekildi. Beni odun kömür taşıma derdinden kurtardı. Zaman zaman gelip hatırımı soruyor. Bundan başka ne isterim ki?" diyerek duygularını aktardı.

Fatma Paker'e gösterdiği yakınlıktan dolayı komşusu Nazlı Kaya'ya da ayrıca teşekkür eden Başkan Yalçın, Nazlı Kaya'nın kızı Tuğçe ve küçük torunu Bulut ile sohbet ederek hediyeler verdi. - KAYSERİ

Başkan Yalçın yaşlıların duasını almaya devam ediyor

Başkan Yalçın yaşlıların duasını almaya devam ediyor

Başkan Yalçın yaşlıların duasını almaya devam ediyor

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