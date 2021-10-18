Başkan Soyer plaj güreşi şampiyonu Miraç Saraç'ı ağırladı

İZMİR (Habermetre) - Romanya'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda birinci olan Miraç Saraç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23-26 Eylül tarihleri arasında Romanya'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda birinci olan 16 yaşındaki Miraç Saraç'ı ağırladı. Başkan Tunç Soyer Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü adına mücadele eden Saraç'ı tebrik ederek, daha güzel başarılar elde edeceğine inandığını belirtti.

Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hamza Işık ile Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Palabıyık ve Antrenör Fatih Ateş de yer aldı.

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