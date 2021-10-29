Başkan Seçer, Athena Konserinde Tarsusluların Bayram Coşkusuna Ortak Oldu

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı dolayısıyla "Cumhuriyet Hepimizin, Konser Hepimizin" sloganıyla Tarsus'ta düzenlediği ücretsiz konserde Athena sahne aldı. Binlerce vatandaşın akın ettiği konserde, Athena'nın başarılı sahne performansıyla Tarsus'ta unutulmaz bir bayram coşkusu yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, konserde Athena grubuna çiçek takdim etti. "Her Şey Güzel Olacak" şarkısına coşkuyla eşlik eden gençlerden "Vahap Başkan" ve "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganları yükseldi.

Athena konserine Başkan Seçer'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal ve çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce vatandaş katıldı.

"Athena orkestrasına, sanatçılarına çok teşekkür ediyorum"

Athena grubuna çiçek takdim eden Başkan Seçer, "Bugün buraya iki şey için geldim. Çok önemli bir gün, kabul ediyorum Cumhuriyet Bayramı ama Tarsus benim doğduğum yer. Bir onun için geldim. İkincisi ise Athena'yı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Hani diyorlar ya, 'Her şey güzel olacak. ' Zaten her şey güzel olmuyor mu? Çok keyifli dakikalar yaşıyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Bugün Cumhuriyet Bayramı. Bir görevimiz var. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, onunla beraber mücadele etmiş, bu Cumhuriyeti bize armağan etmiş tüm atalarımızı saygıyla, minnetle anacağız. Onların ruhu şad olsun. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Tüm Athena orkestrasına, sanatçılarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gençlerden o ses yükseldi: "Her şey güzel olacak"

Tarsus Cumhuriyet Meydanı gençlerle doldu taştı. Cumhuriyet Bayramı'nda Tarsuslularla buluşan Athena, sahnede 'Kafama Göre', 'Yaşamak Var Ya' ve 'Yalan' gibi sevilen birçok şarkısını seslendirdi. Athena'nın "Her Şey Güzel Olacak" şarkısını ise binlerce Tarsuslu hep bir ağızdan söyledi. Balkonlardan ve alandan Cumhuriyet coşkusuna ortak olan Tarsuslular, İzmir Marşı'na da eşlik ederek, ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırdı. Athena; "Sevgiyle ve aşkla… Cumhuriyet, hürriyet demek" diyerek, bu coşkuyu Tarsuslularla birlikte kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

"Mersin'den bu konser için geldim"

Athena konseri olduğunu duyunca konser için Mersin merkezden Tarsus'a geldiğini belirten Buse Işıldaklı, "Bu konser için geldim. İyi ki de gelmişim. Athena'yı çok seviyorum. Zaten onun sıkı takipçisiyim, büyük hayranıyım, kendisini çok seviyorum. Aşırı eğlendirdi, çok güzeldi. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi.

Berfu Dağ ise konserden keyif aldığını vurgulayarak, "Yaş grubu harika, tam bizlere göre olmuş. Athena gençler için zaten iyi bir grup. Doğru bir tercih olmuş, teşekkür ederim Vahap Seçer'e" diye konuştu.

"Mersin'de öğrencilere çok iyi imkan sağlanıyor"

Konserin bir başka genç dinleyicilerinden üniversite öğrencisi Mahmudiye Demir, Athena konserinin kendilerine çok iyi geldiğini söyledi. Mersin'in kültür sanat anlamında çok iyi imkanlar sunduğunu söyleyen Demir, "Öğrencilere çok iyi imkan sağlanıyor bence. Özellikle ücretsiz olması bizim için çok iyi oldu. Athena'yı çok seviyorum. Vizeler öncesi bu konser çok iyi oldu bizim için" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 29. 10. 2021 09: 08: 07

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