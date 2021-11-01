Başkan Savaş Defneli Muhtarla ile bir araya geldi

AKDENİZ, MERSİN (Bültenler) - Akdeniz Muhtarlar Federasyonu ve Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü, Defne Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Demirel ve Defne İlçesi muhtarlarının katıldığı toplantıda Savaş, arıtma tesisinin yenilenmesi hakkında mahalle muhtarlarının görüşlerini dinledi.

SAVAŞ: TURUNÇLU TESİSİSİN TAŞINMASINA HÜKÜMET İZİN VERMEDİ

Defne halkının düşüncelerinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Savaş, Turunçlu Arıtma Tesisi'ni taşımak için Devlet Su İşleri'ne iki kez yazı yazdıklarını ve her iki yazıya da olumsuz cevap geldiğini anlattı. Mahallelileri temsil eden muhtarlar ile tesisin geleceği konusunda artık net bir karar verilmesi gerektiğinin altını çizen Savaş, "DSİ'den izin alamadığımıza göre, ya tesisi yenileyip koku ve diğer tüm sorunları çözerek yüksek teknolojili bir tesis yapacağız ya da taşınma için izin verilene kadar beklemek zorunda kalacağız" dedi.

Muhtarların bir an önce sorunun çözümünü istediklerini dile getirmeleri üzerine Savaş, ekonomik ve toplumsal sağlık açısından en ideal sistemler üzerinde çalıştıklarını en ideal olan çözümü uygulayacaklarını belirtti.

Savaş,"Şu ana kadar 13 tane arıtma tesisi yaptık. Hiçbir yerde koku ve gürültü sorunu olmadı. Membranlı sistemi buraya projelendirip İller Bankası'ndan onay aldık. İşlemlere başlayabiliriz" dedi.

" BU İŞİ ÇEVRECİ BİR YAKLAŞIMLA ÇÖZMEK İSTİYORUZ"

Arıtma tesisinin kapasiteni aşması nedeniyle bölgede kötü koku oluştuğunu vurgulayan Başkan Savaş, "Antakya ve Defne'nin kirli suyunun büyük bir kısmı buraya geliyor. Suriyeli misafirlerimiz de olduğundan dolayı tesisin kapasitesini aşıyor. Biz bu işi çevreci bir yaklaşımla çözmek istiyoruz. Koku ve gürültünün olmadığı, kapasitenin arttırıldığı bir sistem kurmak için hazırlanıyoruz. Biz bunu Defne halkı ile birlikte yapmak istiyoruz. Bir buçuk yıl içerisinde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"MANEVİ BORCUMUZUN BİR KISMINI ÖDEMEK İSTİYORUM"

Defne İlçesinden seçimlerde yaklaşık yüzde 92 oy aldıklarını kaydeden Savaş, "Tüm tartışmaları geride bırakıyoruz. Defnelilerin önemli sorunlarından biri olan arıtma tesisi sorununu çözerek Defne halkına olan manevi borcumun bir kısmını da olsa ödemek istiyorum" dedi.

Turunçlu Mahallesi halkının istekleri doğrultusunda hayvan barınağını da kısa sürede taşıyacaklarını bildiren Savaş, arıtma tesisinin bulunduğu bölgede yaklaşık 50 dönümlük araziyi Hatay'ın en büyük ikinci parkını yapacaklarını açıkladı. Savaş, "Uzun süredir muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla istişareler yapıyoruz, burada bulunan ve yenileme konusunda görüş bildiren tüm hemşehrilerime ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum, 'Haydi Bismillah' diyoruz" şeklinde konuştu.

POLAT: YENİ SİSTEM KAPALI VE YÜZDE YÜZ KOKUSUZ OLACAK

HATSU Genel Müdürü M. İkbal Polat da konu hakkında yürüttükleri çalışmaları muhtarlarla paylaştı. Polat, "Başkanımızın talimatları ve kararlılığıyla bu problemi bir an önce ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Yeni yapılacak tesis membranlı sisteme sahip olacak. Diğer arıtmalardan farkı yüzde yüz kapalı sisteme sahip olması. Dışarıdan bakıldığında orada bir arıtma tesisinin olduğu dahi fark edilmeyecek şekilde tasarlandı. İçerisinde koku ve gaz bertaraf sistemleri olacak. Projemiz ile ilgili ÇED raporları ve ilgili yerlerin onayları alındı. Mutabakat olunduğu zaman hemen projenin finansman temini alınarak ihaleye başlayacağız" açıklamalarında bulundu.

Lütfü Savaş'ın Defne halkının talepleri doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirdiğinin altını çizen CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da birlik ve beraberlik içerisinde sorunların tamamen çözüleceğini ifade etti.

Toplantıya Başkan Savaş'ın yanı sıra CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Defne Belediye Başkan Vekili Kenan Gül, HATSU Genel Müdürü M. İkbal Polat, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu ve Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü, Defne Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Demirel ve Defneli muhtarlar katıldı.

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