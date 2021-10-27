Son dakika gündem: Palancıoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 41. Genel Kurulu'na katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Palancıoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 41. Genel Kurulu'na katıldı

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Palancıoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 41. Genel Kurulu'na katıldı

Gelen son dakika haberine göre Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'yi temsilen, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 41. Genel Kurulu'na katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'yi temsilen, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 41. Genel Kurulu'na katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 41. Genel Kurulu'na katılım sağladı.

Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimler alanında önemli misyonları bulunan Avrupa Konseyi'nde, Türkiye heyeti olarak ülkemizin önceliklerini güçlü bir şekilde dile getiriyoruz. Genel Kurul Toplantısı öncesinde, heyet üyelerimiz ile ön koordinasyon toplantımızı gerçekleştirerek Türkiye Cumhuriyeti Strazburg Daimi Temsilcisi Büyükelçimiz Kaan Esener'in Türkiye Ulusal Heyetine verdiği resepsiyona katıldık. Toplantının bu oturumunda göç ve mülteciler, Kıbrıs ve genç nesillerin istihdamı gibi konularda heyetimizin tutum ve görüşlerini katılımcılara aktardık. Ülkemizin ve tüm yerel yönetimlerimizin yararına sonuçlar almak için büyük bir gayretle temaslarımızı sürdürüyoruz. 25 Ekim Pazartesi günü başlayan toplantımız, 28 Ekim Perşembe günü tamamlanacak. Genel Kurul Toplantısı'nda alınacak kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Palancıoğlu, Türkiye'nin çıkarlarını korumak için yoğun bir çalışma içerisinde olacaklarını da ifade etti.

Son dakika gündem: Palancıoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 41. Genel Kurulu'na katıldı

Son dakika gündem: Palancıoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 41. Genel Kurulu'na katıldı

Son dakika gündem: Palancıoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 41. Genel Kurulu'na katıldı

Son dakika gündem: Palancıoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 41. Genel Kurulu'na katıldı

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye'de görev yapan büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye'de görev yapan büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerine...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtladı: (1)

 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title