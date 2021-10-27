Son dakika gündem: Palancıoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 41. Genel Kurulu'na katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'yi temsilen, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 41. Genel Kurulu'na katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 41. Genel Kurulu'na katılım sağladı.

Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimler alanında önemli misyonları bulunan Avrupa Konseyi'nde, Türkiye heyeti olarak ülkemizin önceliklerini güçlü bir şekilde dile getiriyoruz. Genel Kurul Toplantısı öncesinde, heyet üyelerimiz ile ön koordinasyon toplantımızı gerçekleştirerek Türkiye Cumhuriyeti Strazburg Daimi Temsilcisi Büyükelçimiz Kaan Esener'in Türkiye Ulusal Heyetine verdiği resepsiyona katıldık. Toplantının bu oturumunda göç ve mülteciler, Kıbrıs ve genç nesillerin istihdamı gibi konularda heyetimizin tutum ve görüşlerini katılımcılara aktardık. Ülkemizin ve tüm yerel yönetimlerimizin yararına sonuçlar almak için büyük bir gayretle temaslarımızı sürdürüyoruz. 25 Ekim Pazartesi günü başlayan toplantımız, 28 Ekim Perşembe günü tamamlanacak. Genel Kurul Toplantısı'nda alınacak kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Palancıoğlu, Türkiye'nin çıkarlarını korumak için yoğun bir çalışma içerisinde olacaklarını da ifade etti.