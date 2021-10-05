Başkan Öztürk meclis üyeleri ile belediye çalışmalarını inceledi - Haberler
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Başkan Öztürk meclis üyeleri ile belediye çalışmalarını inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Öztürk meclis üyeleri ile belediye çalışmalarını inceledi

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve meclis üyelerinde oluşan bir heyetle sahada devam eden çalışmaları inceledi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ak Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve meclis üyelerinde oluşan bir heyetle sahada devam eden çalışmaları inceledi.

Yahyalı Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı toplantısın ardından yapılan incelemede Gazibeyli, Yenice, Derebağ ve Kirazlı Mahallelerinde devam çalışmalar gezilerek, çalışmalar hakkında detaylı bilgi alındı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Esat Öztürk, "İlçe Başkanımız ve meclis üyelerimiz ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde görmek için buraya geldik. İlk önce Gazibeyli ve Yenice Mahallelerinde devam asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledik. Şuan Kirazlı Mahallemizdeyiz. Burada çalışmalarımız yaklaşık 10 gün sürecek. Burada metruk bina yıkımı, su, kilitli parke çalışması yapılacak. 2022 yılında da halı saha çalışması yapılacak. İlçemizdeki tüm mahallerimizde izimiz var. 41 mahallemiz var, bizim için hepsi de aynı. Biz tüm mahallelerimize aynı hizmeti götürme derdindeyiz. Kirazlılı vatandaşlarımız bazen bize tenkitte bulunuyorlar. Atalarımız "Sabırla koruk helva olur" demişler. Mahalle sakinlerimizde sabırlı olurlarsa tüm eksikleri gidereceğiz. Meclis üyelerimiz ve teşkilatımızla insanlara hizmet etme gayretindeyiz. Ben meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte ittifak halinde aldığımız kararları bir bir uyguluyoruz" dedi.

Yapılan çalışmaları değerlendiren AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ise, "Kirazlı Mahallesi'nde bazı sıkıntılarımız var. Mahallemizde çok fazla eski yapı olmasının getirdiği sıkıntılar var. Özellikle mahalle sokaklarımız çok dar. Darlık nedeniyle hizmet götürme noktasında zorluklar yaşanıyor. Bunun için metruk binaların yıkılması gerekiyordu. Ben başkanımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet konusunda tüm mahallelerimiz aynı mesafede. Her mahallemiz hizmet alacak ama bunu aynı anda yapmak zor. En fazla hizmeti hal eden mahallenin Kirazlı olduğuna düşünüyorum. Yakında mahallemize güzel hizmetler gelecek. Ben Başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Biz kararlarımızı istişare ederek alıyoruz. Biz memleketimiz elimizden gelen en güzelini yapmaya gayret edeceğiz" İfadelerini kullandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen AK Partili Meclis Üyeleri adına konuşan Ahmet Büber de, "Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Personeli ile birlikte tüm mahallelerimize aynı hizmeti götürmek için gayret ediyor. İnşallah Kirazlı Mahallemizde sıkıntı kalmayacak. Daha da güzel olacak kanaatindeyiz" diye konuştu.

MHP Meclis Üyesi Ferhat Akcan ise konuşmasında, "Başkanımıza yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Metruk bina yıkımları ile hem alan kazanılıyor hem de yapıların zararları ortadan kaldırılıyor. Başkanımız ve ekibine kolaylıklar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Başkan Öztürk meclis üyeleri ile belediye çalışmalarını inceledi

Başkan Öztürk meclis üyeleri ile belediye çalışmalarını inceledi

Başkan Öztürk meclis üyeleri ile belediye çalışmalarını inceledi

Başkan Öztürk meclis üyeleri ile belediye çalışmalarını inceledi

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