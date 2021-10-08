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Başkan Özcan 2021 TEKNOFEST Ödül Töreni'ne katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Özcan 2021 TEKNOFEST Ödül Töreni'ne katıldı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2021 TEKNOFEST Ödül Töreni'ne katıldı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2021 TEKNOFEST Ödül Töreni'ne katıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)'nde UNESCO'nun düzenlediği 'Covid ve İpekyolu' konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödül törenine katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, "2020-2021 yılında ilçemiz eğitim öğretim yılında ilçemiz LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye 1.'si çıkarmış olup, yüzde 1'lik dilimde 46 öğrencimiz yer almıştır. YGS'de Türkiye 12.'si, 54.'sü ve 59.'su gibi üst sıralarda ilk binde 14 öğrencimiz, ilk 5 binde 51 öğrencimiz ve ilk 10 binde 80 öğrencimiz yer almıştır. Bu yıl mezun olan öğrencilerimizden 37 tıp fakültesi, 10 diş hekimliği, 8 eczacılık fakültesi, 25 sağlık bilimleri fakültesi, 57 mühendislik fakültesi, 10 mimarlık fakültesi, 20 hukuk fakültesi, 46 eğitim fakültesi, 31 İİBF, 2 milli savunma üniversitesi ve 198 öğrencimiz de diğer bölümleri kazanmıştır. Akademik alandaki başarılarımız sadece proje okullarımızla değil, tüm okul türleri ve kademelerinde devam etmektedir. TEKNOFEST'te ürettikleri birbirinden başarılı projelerle Türkiye şampiyonluğu, Türkiye 2.'liği ve en iyi sunum ödülleri alan okullarımız Nazillimizin adını tüm Türkiye'ye duyurarak TEKNOFEST'e damgasını vurmuştur. Bizleri gururlandıran idarecilerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Nazilli Belediyesi olarak her zaman eğitim, sanatın, sporun ve teknolojik gelişmelerin destekçisi olduklarını dile getiren Başkan Özcan ise "Nazillimizi en güzel şekilde temsil eden öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Sizleri belediyemizde de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Fotoğraflar 'anı ölümsüzleştiren' karelerdir. Sizler de çektiğiniz fotoğraflarla dünya genelinde kendinizi kanıtlamış ve bizleri gururlandırmış oldunuz. Öncelikle sizlere ve sizleri en iyi şekilde yetiştiren öğretmenlerinize ve ailelerinize bir kez daha teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" sözlerini kaydetti.

Konuşmaların ardından proje sunumları yapıldı ve dereceye giren öğrencilerin ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Soru-cevap bölümünün ardından 2021 TEKNOFEST ödül töreni sona erdi. - AYDIN

Başkan Özcan 2021 TEKNOFEST Ödül Töreni'ne katıldı

Başkan Özcan 2021 TEKNOFEST Ödül Töreni'ne katıldı

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