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Başkan Oral din görevlilerini ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Oral din görevlilerini ağırladı

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçede görev yapan din görevlilerini yemekte ağırladı.

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçede görev yapan din görevlilerini yemekte ağırladı.

Altınova'nın önemli markası Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçemizin kafe, restoran bölümü olan Coffee Chefs Lounge'da gerçekleşen yemekte Başkan Oral misafirlerini kapıda karşıladı. Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, meclis üyeleri, Altınova Müftüsü Recep Eren ile ilçede görev yapan din görevlileri ve ailelerinin katıldığı yemek ilgi gördü. Yemekte konuşan Kaymakam Ahmet Özyiğit, "Milletin dini, sosyal ve kültürel hayatında önemli yer tutan camilerimiz ve bu camilerde hizmet sunan din görevlilerimiz toplumumuz için önemli değerlerdir" diye konuştu.

Din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutlayan Başkan Metin Oral da, "Din görevlilerinin namaz kıldıran memur değil, sosyal hayata müdahale eden kanaat önderidir. Camiler sadece ibadetlerin yerine getirildiği mekanlar değil, aynı zamanda sosyal bütünleşmenin ve dini aydınlatmanın gerçekleştirildiği, sosyal konuların ele alındığı mekanlardır" dedi. - YALOVA

Başkan Oral din görevlilerini ağırladı

Başkan Oral din görevlilerini ağırladı

Başkan Oral din görevlilerini ağırladı

Başkan Oral din görevlilerini ağırladı

Başkan Oral din görevlilerini ağırladı

Başkan Oral din görevlilerini ağırladı

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