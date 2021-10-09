Başkan Kılınç, İl Genel Meclisi Toplantısına Katıldı

ADIYAMAN (Habermetre) - Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısına katılarak, meclis üyeleriyle bir araya geldi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ile meclis üyeleri tarafından karşılanan Belediye Başkanı Kılınç, bir süre Başkanlık Makamında İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve meclis üyeleri ile sohbet etti. Daha sonra meclis toplantısına katılmak üzere, genel kurul salonuna geçti. Salonda meclis üyelerine hitap eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak, Adıyaman'ın menfaatine, hayrına olacak tüm işlerde İl Genel Meclisi, Özel İdaresi ile ortak hareket ettiklerini belirtti.

Başkan Kılınç, çalışmalarla ilgili istişarelerde de bulunduklarını dile getirerek; "Ortak akıl oluşturarak Adıyaman'ımızı daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarımız devam edecek. Çünkü bizim tüm heyecanımız Adıyaman'ımız için" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve meclis üyeleri ise, Belediye Başkanı Kılınç'a teşekkür etti.

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