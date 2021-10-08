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BAŞKAN EYÜP EROĞLU'NA 'YILIN İL BELEDİYE BAŞKANI' ÖDÜLÜ

Habermetre - Haberler | Toplum
BAŞKAN EYÜP EROĞLU'NA 'YILIN İL BELEDİYE BAŞKANI' ÖDÜLÜ

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 11. 'si düzenlenen Buhara Medya Ödülleri Töreni'nde, Yılın İl Belediye Başkanı Ödülü'ne layık görüldü.

TOKAT (Habermetre) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 11. 'si düzenlenen Buhara Medya Ödülleri Töreni'nde, Yılın İl Belediye Başkanı Ödülü'ne layık görüldü.

Ödülünü, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Sayın Ömer İleri'den alan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, halkımızla hemhal olmaya, Gönül Belediyeciliği'ne devam edeceğiz" dedi.

Siyaset, sanat, spor, medya ve iş dünyasında en başarılılarının ödüllendirilmesi amacıyla Buhara Medya Grubu tarafından Ankara'da 11. Buhara Medya Ödülleri töreni düzenlendi. "Başarı İçin Yeniden Bir Arada, Yeniden Birlikte" sloganıyla düzenlenen programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Ak Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Milletvekilleri ve birçok siyasi konuk katıldı.

Programda; 'Yılın İl Belediye Başkanı Ödülü'nü alan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun yanı sıra; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, KahramanKazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da farklı dallarda ödül aldılar.

Ödülü Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri Verdi

30 farklı kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na "Yılın İl Belediye Başkanı" ödülü verildi. Başkan Eroğlu ödülünü Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri'nin elinden aldı.

Önceliğimiz Gönül Belediyeciliği

Ödül için emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Belediyeciliğin duayeni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm birimlerimizle, halkımızın her zaman yanında olmaya, onların dertleriyle dertlenmeye, Gönül Belediyeciliği'ne önem verdik. Bu ödülü tüm Tokatlılar adına alıyorum. Bu gururu bize yaşatan, bu ödüle layık gören jüri üyelerine ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi.

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Haber: BAŞKAN EYÜP EROĞLU'NA 'YILIN İL BELEDİYE BAŞKANI' ÖDÜLÜ - Haberler
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