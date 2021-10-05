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Başkan Ekim'in vizyon projeleri hayata geçiriliyor

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Başkan Ekim'in vizyon projeleri hayata geçiriliyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in vizyon projeleri hayata geçiriliyor.

AKÇAABAT, TRABZON (İHA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in vizyon projeleri hayata geçiriliyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim şehirdeki yatırımların hayata geçmesi için çalışmalara hız verdi. İlçedeki hem yatırımları hem de projeleri yakından takip eden, projelerin ve yatırımların finansı noktasında da sık sık Ankara'ya giden Başkan Ekim yapımı devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi alıyor. Şehrin çehresini değiştirmek ve Akçaabat'ı daha yaşanılabilir hale getirmek adına vizyon projelerin tek tek hayata geçtiğini ifade eden Başkan Ekim "Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce halkımıza verdiğimiz sözler vardı. Bu sözleri yerine getirebilmemiz adına göreve geldiğimiz günden itibaren gerek proje gerek alt yapı gerekse finansman noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz verdiğimiz projelerin bir kısmını hayata geçirirken bir kısmının yapımına başlandı. İhale sürecinde olan projelerimizin de ihale sonrasında inşaatlarının yapımına başlanacaktır. Söğütlü Mahallemizde yapılacak olan Kültür Merkezi için Eski Söğütlü Belediye Binasının yıkım ihalesi sonrasında yıkımı yapılmış olup Kültür Merkezi'nin inşaatı için yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. Akçaabat Merkezde bulunan kadınlar pazarı yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından katlı otopark ve üzerine modern bir pazar yeri yapılabilmesi için mevcut pazar yerinin yıkım ihalesi yapılarak yıkım işlemine başlanmıştır. Şehir merkezinde bulunan eski hastane binasından alınan numuneler ile yapılan dayanıklılık testi sonrasında binanın dayanıklı olmadığı kurum görüşleri ile tespit edildiğinden bu binanın da yıkımı ihale edilerek yıkım çalışmaları başladı. Eski hastane binasının yıkımının tamamlanmasının ardından burada bir meydan şehrimize kazandırılmış olacaktır. Akçaabatımız için, şehrimizin geleceği için, daha yaşanılabilir bir Akçaabat için yorulmadan, durmandan tüm gayretimizle ve samimiyetimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hem bu çalışmalarımızda hem de diğer projelerimizde bizlere destek veren ve emeği geçen herkese şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Başkan Ekim'in vizyon projeleri hayata geçiriliyor

Başkan Ekim'in vizyon projeleri hayata geçiriliyor

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Haber: Başkan Ekim'in vizyon projeleri hayata geçiriliyor - Haberler
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