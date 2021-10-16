Başkan Büyükkılıç esnaf ve vatandaşla buluşmaya devam ediyor - Haberler
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Başkan Büyükkılıç esnaf ve vatandaşla buluşmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Büyükkılıç esnaf ve vatandaşla buluşmaya devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte şehir merkezindeki esnafları ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte şehir merkezindeki esnafları ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Tarihi ve kültürel geçmişiyle geçmişten geleceğe bir köprü görevi üstlenen ve bilinen 6 bin yıllık tarihe sahip Kadim Kent Kayseri Başkan Büyükkılıç, bulduğu her fırsatta vatandaş ve esnafla ile buluşmaya, sohbet etmeye, onların talep ve beklentilerini yerinde öğrenmeye devam ediyor. Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Çöp Ara Transfer İstasyonlarında kullanılacak 4 Adet Çekici ve 4 Adet Semireteyler ile Hafriyat Yönetim Sistemi Tanıtım Töreni'nin hemen ardından meydan ve İstasyon Caddesi çevresindeki esnafları tek tek ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Çarşı gezisinde Başkan Büyükkılıç ile birlikte Bakan Yıldız ve Başkan Çopuroğlu vatandaşların ve esnafların sıcak, samimi ilgisi ve sevgisi ile karşılanırken, Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı ve bereketli işler diledi. Esnaf ile vatandaşlar da Büyükkılıç'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç'a gezi sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk eşlik etti. - KAYSERİ

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Haber: Başkan Büyükkılıç esnaf ve vatandaşla buluşmaya devam ediyor - Haberler
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