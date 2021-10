SİNOP (İHA) - Başkan Ayhan: "Turizm kapasitemizi daha yüksek oranda kullanacağız"

SİNOP - Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, yaz sezonunu değerlendirerek, "Önümüzdeki yıllarda turizm sezonu kapasitemizi daha yüksek oranda kullanacağız" dedi.

Korona virüse ve 11 Ağustos'ta yaşanan selden dolayı turizmden çok fazla beklentileri olmadığını fakat beklentilerinin üstünde bir sezon olduğunu belirten Başkan Ayhan, "Hem bu sezonun başında hem de geçen yıl sezon başında ciddi kaygılarımız vardı. Tüm dünyayı kasıp kavuran bu korona virüs ile kentimizde turizm adına çok ciddi sıkıntılar yaşayacağımızı öngörmüştük. Ama geçen sene de bu sene de pandemiden kaynaklı herhangi çok büyük bir olumsuzluk yaşamadık. Çünkü insanlar tatil ihtiyaçlarını gidermek üzere daha izole, daha nezih ve sakin olan Sinop'u tercih etti. Geçtiğimiz günlerde turizmci arkadaşlarla yaptığım görüşmelerde sezonla ilgili memnuniyetlerini onlar da bildirmişlerdi. Ta ki Ayancık'taki sel felaketini yaşayana kadar" diye konuştu.

Son yıllarda Samsun'un turizm sezonunun bir hayli uzadığını belirten Başkan Ayhan, "Daha önceki yıllarda sezonu eylülün on beşine, hatta eylülün sonuna kadar uzatmayı başarmıştık. Fakat bu dönem Ayancık'taki sel felaketiyle birlikte on bir ağustostan itibaren Sinop'ta turizm sezonunu kapatma noktasına geldik. Evet, Ayancık'ta sel felaketi meydana geldi, acılarımız çok büyük, kayıplarımız var. Fakat kentimiz bu sel felaketinden çok etkilenmedi ama maalesef ulusal basına çıkan haberler bizi olumsuz etkiledi. Ayancık isminden çok Sinop isminin ön planda olması, 'Sinop'ta sel felaketi' şeklinde haberler in yapılması insanları endişelendirdi, kaygılandırdı ve tatil rezervasyon iptalleri yaşadık. Programlarını başka yönlere çevirdiler. Bu sebeple de Ayancık seliyle birlikte sezonumuzu bundan bir ay öncesinden kapatmak zorunda kaldık. Biz turizmden Sinop'un gerçekten hak ettiği verimi alabildiğini düşünmüyoruz. Potansiyelimizin tamamını kullanabildiğimizi düşünmüyoruz. Yani burada turizmi biraz daha nitelendirmek, biraz daha çeşitlendirmek, Sinop'a gelen turistlerin niteliğini arttırmak, katma değeri daha yüksek bir sektör haline getirebilmek için çalışmalarımız devam ediyor Bunun için hem özel sektör yatırımları hem de bizim belediyemizin çalışmaları sürüyor. Diyorum ki önümüzdeki yıllarda turizm sezonu kapasitemizi daha yüksek oranda kullanacağız. Bununla birlikte devletin, belediyenin ve sektör temsilcilerinin bir iş günü içerisinde ciddi bir planlamayla hem yatırım anlamında hem tanıtım anlamında ciddi işlere imza atmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.