BAŞKAN ALBAYRAK KADIN ÇİFTÇİLER İLE BULUŞTU - Haberler
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BAŞKAN ALBAYRAK KADIN ÇİFTÇİLER İLE BULUŞTU

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BAŞKAN ALBAYRAK KADIN ÇİFTÇİLER İLE BULUŞTU

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Tekirdağlı kadın çiftçilere yönelik kahvaltı etkinliği düzenledi.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Tekirdağlı kadın çiftçilere yönelik kahvaltı etkinliği düzenledi.

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen etkinliğe Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve eşi Gülseren Albayrak, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hasan Bayram, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen"Kırsal Turizmin Geliştirilmesi Projesi" kapsamındaki proje sahası kırsal mahallelerde çiftçilik yapan kadın üreticiler, Trakyam Üreten Kadın Kooperatifinin kadın çiftçi üyeleri ve Önder Çiftçi Kadın Kollarının temsilcileri katıldı.

Başkan Albayrak: "Kadın çiftçilerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi sosyal adaletin sağlanması açısından gereklidir"

Kahvaltı etkinliğinde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Kadir Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak ilimiz genelinde kırsal kalkınma alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken kadın çiftçilerimize daha fazla alan tanımaya, onların talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaya özellikle dikkat ettik. Çünkü hayatın her alanında var olan kadınlarımız tarım alanında da önemli bir yere sahiptir. Kadın çiftçilerimizin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi sosyal adaletin sağlanması açısından gereklidir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak tarım alanında yaşanan sorunları biliyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda titizlikle sürdürüyoruz. Ben, emek ve sevgiyle toprağı bereketlendiren kadın çiftçilerimizin, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum. " dedi.

Başkan Albayrak daha sonra kadın çiftçilerin talep ve önerilerini dinledi ve çiftçilere Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal turizm alanında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

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Haber: BAŞKAN ALBAYRAK KADIN ÇİFTÇİLER İLE BULUŞTU - Haberler
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