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Başkan Akman'dan vatandaşlara kandil simidi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Akman'dan vatandaşlara kandil simidi

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

TUŞBA, VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla Tuşba'da vatandaşlar, Abdulkadir Camii başta olmak üzere camileri doldurdu. Burada düzenlenen programa katılarak Kur'an-ı Kerim, kaside ve salavatı şerifleri dinleyip ibadet eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, programın sonunda belediye tarafından cami önünde kurulan standa geçerek cami cemaatine kandil simidi ikram ederek, kandillerini tebrik etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Akman, "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili'ni halkımızla bir arada idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün hepimiz Peygamber Efendimizi anlamaya, O'nun engin sevgi ve hoşgörüsüne her zamankinden fazla muhtacız. Kandil geceleri insanları her türlü kötülüklerden, şerden ve haksızlıklardan uzak durmayı öğretir. Bu duygu ve düşüncelerle Mevlit Kandili'nin kardeşliğimizin güçlenmesine ve insanlığın huzuruna vesile olması dileğiyle milletimizin ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyorum" diye konuştu.

Belediye ekipleri, mevlit programının bulunduğu birkaç camide kandil simidi dağıttı. - VAN

Başkan Akman'dan vatandaşlara kandil simidi

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Haber: Başkan Akman'dan vatandaşlara kandil simidi - Haberler
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