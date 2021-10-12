Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran, Sakarya'da gazeteci adaylarıyla buluştu Açıklaması - Haberler
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Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran, Sakarya'da gazeteci adaylarıyla buluştu Açıklaması

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran, Sakarya'da gazeteci adaylarıyla buluştu Açıklaması

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, "Yeni nesil gazetecilikle birlikte aslında çok absürt, gerçekle hiç alakası olmayan sadece popülizm ve taraftar toplama adına bir sürü saçma sapan işler çıkmaya başladı.

SAKARYA (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, "Yeni nesil gazetecilikle birlikte aslında çok absürt, gerçekle hiç alakası olmayan sadece popülizm ve taraftar toplama adına bir sürü saçma sapan işler çıkmaya başladı. Maalesef yalan haber doğru haber den daha fazla ilgi görüyor. Kötü haber, iyi haberi bozmaya başladı." dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yeni Vizyonuyla Basın İlan Kurumu ve Yeni Nesil Gazetecilik" konferansına katılan Duran, öğrencilere kurumun yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

Duran, 995 gazetenin BİK'ten ilan ve reklam aldığını belirterek, "Gazetelere yıllık yaklaşık 600 milyon lira ilan ve reklam ücreti ödüyoruz. Bu, aslında medyaya sunulan çok büyük destek." dedi.

Destek vermenin yanında denetim de gerçekleştirdiklerini belirten Duran, belli şartların gerçekleşmesi halinde gazetelerin ilan aldığını aktardı.

Duran, kurumun uyguladığı müeyyidelerle ilgili gündeme geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizde müeyyideler yönetim kurulu kararı olduktan sonra bile mahkemeye gitmeden uygulanmıyor. Gazeteye müeyyide uyguladık, o kendisi 15 gün içerisinde bunu mahkemeye götürüyor, mahkeme 'Bu alınan karar doğrudur.' derse o zaman uygulamaya geçiyoruz. Onun dışında gayri yasal bir uygulama yok, hukuk dışı hiçbir şey yapamayız, her şey hukuk kontrolü altında. Aldığımız kararların yüzde 90'ından fazlası hukuk nazarında itibar, kabul görüyor."

"Gazete okumayan gazeteci olmaz"

Dijital dönüşüm döneminde bulunulduğuna işaret eden Duran, "Çok popüler gazetecilerden çok daha fazla gazetecilik yapabilen, hiç bu konularla alakası olmayan, milyon takipçileri olan yeni nesil gazeteciler var artık. Yeni nesil gazetecilikle birlikte aslında çok absürt, gerçekle hiç alakası olmayan, sadece popülizm ve taraftar toplama adına bir sürü saçma sapan işler çıkmaya başladı. Maalesef yalan haber doğru haber den daha fazla ilgi görüyor. Kötü haber, iyi haberi bozmaya başladı." diye konuştu.

Duran, gazeteci adaylarına gündemi takip etmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Gerçekten bu sektörde iş yapacaksanız, gazeteci olacaksanız, önce gazete okuyun. Gazete okumayan gazeteci olmaz." dedi.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Duran, internet yasasıyla ilgili hazırlık yapıldığını, bu konuda kendilerinin görüşünün istendiğini, internet medyasının da yasal formu olacağını aktardı.

Programa, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, BİK Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, SUBÜ Sakarya MYO Gazetecilik ve Haber cilik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Zülfikar Özçelik, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran, Sakarya'da gazeteci adaylarıyla buluştu Açıklaması

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran, Sakarya'da gazeteci adaylarıyla buluştu Açıklaması

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran, Sakarya'da gazeteci adaylarıyla buluştu Açıklaması

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran, Sakarya'da gazeteci adaylarıyla buluştu Açıklaması

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri
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