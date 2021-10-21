Başakşehir'de gazetecilik ve yeni medya okulu açılıyor

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir Belediyesi, gazeteciliğe gönül veren gençler için Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu'nu açıyor. Her biri alanında uzman gazetecilerin muhabirlik ve editörlük eğitimleri vereceği Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu, yeni nesil haber ciliğin merkezi olacak.

Başakşehir Belediyesi, gençlere yönelik eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Türkiye'nin önemli gazetecilerinin eğitim vereceği Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu kapılarını açıyor. Yeni medyaya yeni bir soluk kazandıracak okulda gazetecilik ve editörlüğün tüm detayları gençlere aktarılacak.

"Ailemize yeni bir yıldız daha ekleniyor"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni nesil haber ciliğin merkezi olacak Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu'nun açılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Kartoğlu, yaptığı paylaşımda, "Ailemize yeni bir yıldız daha ekleniyor. Usta gazetecilerin, muhabirlik ve editörlük dersleri vereceği Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu'muz çok yakında kapılarını açıyor. Yeni nesil haber ciliğin yeni adresi burası" ifadelerini kullandı.

Eğitimler 6 hafta sürecek

Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu'nda gençlere haber yazım kuralları, içerik oluşturma ve editörlük alanında eğitimler verilecek. 6 hafta olarak planlanan eğitimlerde Fatih Selek temel gazetecilik, Esra Toptaş yeni medya, Kenan Kıran sosyal medyada haber cilik, Nuriye Çakmak Çelik röportaj haber ciliği ve Taha Hüseyin Karagöz muhabirlik ve editörlük alanındaki tecrübelerini kursiyerlerle paylaşacak. - İSTANBUL

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