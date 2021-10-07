BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de durakta unutulan kadın çantasını alıp kayıplara karıştı

İSTANBUL - Başakşehir'de bir kişi, İett durağındaki bankın üzerinde unutulan kadın çantasını alıp kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Başakşehir Ziya Gökalp'de meydana geldi. İddiaya göre, İETT durağındaki bankın üzerinde unutulan bir kadın çantasını fark eden kişi yönünü değiştirip durağa girdi. Etrafını kontrol ettikten sonra bankın üzerindeki çantayı alan şahıs, kayıplara karıştı. Çantanın kime ait olduğu ortaya çıkmazken, şahsın çantayı alıp götürdüğü anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.