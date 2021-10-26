TRABZON (İHA) - Barma Yaylası'nda köylüler yolu kapatıp "biz yıkacağız" dedi, jandarma geri döndü

Yıkım için 15 gün süre verilen yayla sakinleri "Kendi evlerimizi kendimiz yıkarız" deyince yıkım ekipleri ve jandarma ekipleri yayladan ayrıldı

TRABZON - Trabzon'un Köprübaşı ilçesi sınırları içinde bulunan bin 900 rakımlı Barma Yaylası'nda bugün yıkım gerginliği yaşandı. Önceki gece yağan kar nedeniyle yayla tamamen karla kaplanırken, yıkım için gelen iş makineleri ve jandarmanın yaylaya girişini engellemek için yayla girişi yayla sakinleri tarafından araçlarla kapatıldı. Yapılan görüşmelerde yayla sakinleri, "Kendi evlerimizi kendimiz yıkarız" deyince yıkım ekipleri ve jandarma ekipleri yayladan ayrıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde İmar kirliliği ve kaçak yapı tartışmaları ile gündeme gelen yaylalarda, 'imar barışı' kapsamı dışında kalan, 31 Aralık 2017'den sonra yapılan yapılar için 2018 ve 2019 yıllarında yöredeki yaylalarda yıkımlar gerçekleştirilmişti. Bölgede bir süre duran kaçak yapılaşmanın pandemi döneminde yeniden artması ile yaylalarda yıkımlara geçtiğimiz günlerde yeniden başladı. Son olarak Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinin ortak kullandığı Yurt Yaylası'nda kaçak olduğu tespit edilen 5 yapı için yıkım kararı alındı. İş makineleri tarafından yıkımlar gerçekleştirilirken, kaçak yapıların yıkımının ardından yaylada ev yapılmak için açıldığı tespit edilen 11 alan tekrar dolduruldu.

Sıranın kendi yaylalarına geldiğini öğrenen yayla sakinleri, dün akşam saatlerinden itibaren karla kaplı yaylanın girişini araçları ile bu sabah erken saatlerde kapattı. Sabah saatlerinde yıkım için iş makineleri ve jandarma ekipleri ile yaylaya gelen yıkım ekipleri yayla sakinlerinin yolu açmasını istedi. Yapılan görüşmeler neticesinde vatandaşlar kendi evlerini kendileri yıkacaklarını söyleyince 15 gün süre verilerek jandarma ve yıkım ekipleri yayladan ayrıldı. Bu süre içerisinde kaçak olduğu tespit edilen ve tebligat yapılan 4 tane ev, sahipleri tarafından yıkılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yayla sakinlerinden Mustafa Kolsuz "Dün akşam saatlerinde duyum aldık. Yaylaya geldik. Galiba şikayet vardı, jandarma ekipleri de geldi. 4 ev hakkında ihbar olduğunu öğrendik. Vatandaşlar jandarma ekiplerine "Biz evimizi kendimiz yıkacağız' dediler. Enkazı ve keresteyi kurtarmak istiyorlar. Tebligat yapıldı daha sonra ekipleri geri döndü" derken, Erdoğan Ayyıldız ise "Halkın burada yıkıma karşı bir direnişi oldu. Biz atalarımızın mirası sahip çıkmak istiyoruz. Dün geceden beri buradayız. Jandarma ekipleri ve iş makineleri de geldi. Anlaşma sağlandı" ifadelerini kullandı.