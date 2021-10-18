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Bandırma'da feci kaza: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bandırma'da feci kaza: 2 ölü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Bandırma - Çanakkale Karayolu Merinos Çiftliği önünde meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada Abdullah T. (59) idaresindeki 17 HY 561 plakalı balık firmasına ait ticari araç ile İbrahim Ç. (53) idaresindeki 10 V 7170 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası adeta savaş alanına dönen yolda duran diğer araçlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada araçların içinde sıkıştıkları belirlenen Abdullah T. ve İbrahim Ç. adlı vatandaşlar hayatlarını kaybetti. Vefat eden vatandaşların cansız bedenleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, kaza sonrası trafiğe kapanan yol nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana geldi. Yol temizlendikten sonra trafiğe yeniden açıldı. - BALIKESİR

Bandırma'da feci kaza: 2 ölü

Bandırma'da feci kaza: 2 ölü

Bandırma'da feci kaza: 2 ölü

Bandırma'da feci kaza: 2 ölü

Bandırma'da feci kaza: 2 ölü

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