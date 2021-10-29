Balon balığı tebliği değişiyor, kuyruk alımı geri geliyor

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - AKDENİZ'de en tehlikeli istilacı tür balon balığının ücret karşılığı avlanması uygulamasında şu ana kadar teslimatı yapılan balık sayısı 5 bin 66 oldu. Vücut olarak teslimatı balıkçılara zahmetli geldiği ve beklenen düzeyde av oluşmadığı için, kuyruk alımı da yapılabilecek şekilde yeniden tebliğ değişikliğine gidiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün Süveyş Kanalı'ndan geçerek Akdeniz'e göç eden en tehlikeli tür ve zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü balon balığı popülasyonunun azaltılması amacıyla başlattığı satın alma kampanyasında şu ana kadar beklenen sonuçlara ulaşılamadı.

Tür bazlı avlanan balon balıklarına bakıldığında ise 4 bin 208 adetle benekli (gümüş yanaklı) balon balığı ilk sırada yer alıyor. Diğer türler ise altın balon balığı, Süveyş balon balığı, cüce balon balığı, dikenli balon balığı olarak sıralanıyor. Alımı yapılan balon balıklar ise imha edildi.