Bakan Kurum: "İklim dostu yeni sanayi siteleri yapmak zorundayız"
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları Bakan Kurum: (Paris iklim anlaşması) "Türkiye için yeni bir sürecin başlangıcına inşallah hep birlikte başlamış oluyoruz" İklim dostu yeni sanayi siteleri inşa etmek zorundayız.
KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları Bakan Kurum:
( Paris iklim anlaşması) "Türkiye için yeni bir sürecin başlangıcına inşallah hep birlikte başlamış oluyoruz"
İklim dostu yeni sanayi siteleri inşa etmek zorundayız.
KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da inşa edilen Yeni Sanayi Sitesi'ndeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
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