Bakan Kurum: 'İklim dostu yeni sanayi siteleri yapmak zorundayız' - Haberler
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Bakan Kurum: "İklim dostu yeni sanayi siteleri yapmak zorundayız"

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları Bakan Kurum: (Paris iklim anlaşması) "Türkiye için yeni bir sürecin başlangıcına inşallah hep birlikte başlamış oluyoruz" İklim dostu yeni sanayi siteleri inşa etmek zorundayız.

KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları Bakan Kurum:

( Paris iklim anlaşması) "Türkiye için yeni bir sürecin başlangıcına inşallah hep birlikte başlamış oluyoruz"

İklim dostu yeni sanayi siteleri inşa etmek zorundayız.

KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da inşa edilen Yeni Sanayi Sitesi'ndeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Bakan Kurum: İklim dostu yeni sanayi siteleri yapmak zorundayız

Bakan Kurum: İklim dostu yeni sanayi siteleri yapmak zorundayız

Bakan Kurum: İklim dostu yeni sanayi siteleri yapmak zorundayız

Bakan Kurum:
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakan Kurum: 'İklim dostu yeni sanayi siteleri yapmak zorundayız' - Haberler
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