KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları Bakan Kurum:

( Paris iklim anlaşması) "Türkiye için yeni bir sürecin başlangıcına inşallah hep birlikte başlamış oluyoruz"

İklim dostu yeni sanayi siteleri inşa etmek zorundayız.

KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da inşa edilen Yeni Sanayi Sitesi'ndeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

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