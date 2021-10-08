MARDİN (Habermetre) - BAKAN GÜL, MARDİN'DE YAPIMINA BAŞLANAN YENİ ADLİYE BİNASI İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin'de yapımına başlanan yeni adalet sarayı inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi.

Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları kapsamında bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzerde Mardin'de bulunan Adalet Bakanı Gül, Mardin Valiliği'ni ziyaret etti. Burada Vali Mahmut Demirtaş'tan kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Gül, Mardin Adalet Sarayı'nda da yargı mensubu ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Adliye çalışanlarının yeni adli yılda başarılar dileyen Bakan Gül, personelle sohbet edip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Gül burada ayrıca meslekte 25. yılını dolduran adliye personeli Dilek Ocak'a teşekkür plaketi takdim etti.

Bakan Abdulhamit Gül adliye ziyaretinin ardından, yapımına başlanan Mardin Yeni Adliye Sarayı inşaatında incelemelerde bulundu. 2023'te tamamlanarak hizmete açılması planlanan adalet sarayı hakkında mühendislerden bilgi alan Bakan Gül, daha sonra Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret edip personelle bir araya geldi.

Bakan Gül, ayrıca Mardinli esnafları da ziyaret etti.

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