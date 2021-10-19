Bahçeli: Türkiye tarihi sorumlulukla karşı karşıyadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Irak'ın kuzeyiyle Suriye'nin kuzeyi artık mutlak surette temizlenmeli, terör saldırıları son bulmalıdır. Türkiye tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Milli güvenliğimizin temini ve tecellisi için aracı ülkeleri bir kenara bırakarak terör örgütlerinden her nerede iseler bulup hesap sormak, sınır ötesi askeri bir operasyonla hainleri etkisiz hale getirmek milletimize karşı mukaddes bir vazifedir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, geçen hafta Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen Vergi Kanunu ile birlikte vergi alanında mükellefleri kollayan ve gözeten anlayışın öne çıktığını söyledi. Bahçeli, "Gelir vergisinin kişiselliği ve mali güce göre vergilendirme ilkeleri dikkate alınarak üniter vergilemeye ağırlık verilmesi kanaatimizce en uygun yoldur. Düşüncemiz odur ki vergi kanunları; verginin konusu, matrahı ve vergi çeşitleri itibarıyla tümüyle gözden geçirilerek uygulamada basitlik ve etkinlik vasat bulmuş olacaktır. Millet ne diyorsa onu yapacağız. İnsanımız neyi istiyorsa onu sağlayacağız. Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. CHP istismar eder, İP inkar eder, HDP ise mayasına ve meşrebine uygun şekilde ihanet üstüne ihanet eder. Ancak istismarcılara izin vermeyeceğiz" dedi.

Bahçeli, Irak'ın kuzeyiyle Suriye'nin kuzeyinin mutlak surette temizlenmeli ve terör saldırılarının son bulması gerektiğini vurgulayarak, "22 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat muhtırasına göre, Münbiç ve Tel Rıfat'taki bütün YPG'li teröristler bu alanları silahlarıyla birlikte terk edeceklerdi. Teröristler, Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkacaklar, bu işlem 150 saat içinde tamamlanmış olacaktı. Ne çıkan olmuş ne de çıkmaya niyetlenen görülmüştür. Türkiye tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Milli güvenliğimizin temini ve tecellisi için aracı ülkeleri bir kenara bırakarak terör örgütlerinden her nerede iseler bulup hesap sormak, sınır ötesi askeri bir operasyonla hainleri etkisiz hale getirmek milletimize karşı mukaddes bir vazifedir. Madem teröristler gitmiyor, madem sınırlarımızdan çekilmiyor, o zaman canileri yuvalandıkları alanlardan söküp atacak kudret ve kuvveti devreye sokmak devletin hükmü şahsiyetinin, milletin şan ve şerefinin ana fikri olmalıdır" diye konuştu.