Bağdatlılar TİKA'nın restore ettiği Şeyh Abdulkadir Geylani Camii ve Türbesi'nin açılışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor - Haberler
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Bağdatlılar TİKA'nın restore ettiği Şeyh Abdulkadir Geylani Camii ve Türbesi'nin açılışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu - Haberler | Güncel

- Bağdatlılar TİKA'nın restore ettiği Şeyh Abdulkadir Geylani Camii ve Türbesi'nin açılışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta restorasyonu tamamlanan İslam alimi Şeyh Abdulkadir Geylani'nin adını taşıyan...

- Bağdatlılar Tika'nın restore ettiği Şeyh Abdulkadir Geylani Camii ve Türbesi'nin açılışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

BAĞDAT - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta restorasyonu tamamlanan İslam alimi Şeyh Abdulkadir Geylani'nin adını taşıyan cami ve türbesi, yenilenen haliyle Bağdatların ilgi odağı haline geldi. Şeyh Abdulkadir Geylani Camii ve Türbesi'nin açılışı için Bağdatlılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.

Geçen yıl TİKA tarafından restorasyonu başlayan İslam alimi Şeyh Abdulkadir Geylani'nin adını taşıyan cami ve türbesi yenilendi. Çalışmalar kapsamında Mimar Sinan tarafından inşa edilen beyaz kubbe restore edilerek, camiye yeni minber, mihrap ve avize eklendi. Abdülkadir Geylani Külliyesi'nin sorumlusu ve Abdulkadir Geylani'nin torunu ve hayattaki temsilcisi olan Seyyid Halit Mansur Geylani, İHA'ya yaptığı açıklamada restorasyonunu tamamlayan TİKA'ya teşekkür ederek, Abdülhamid Han döneminden 120 sene sonra ilk defa Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin türbesinde kullanılan örtünün Türkiye'den geldiğine dikkat çekti. Şeyh Abdulkadir Geylani Camii'nin inşa tarihinin Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait olduğunu söyleyen Seyyid Halit Mansur Geylani, "Osmanlı 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Devleti'nin başmühendisi Mimar Sinan'dan Bağdat'a gidip Şeyh Abdulkadir Geylani'nin mezarı üstünde iki beyaz kubbenin yapılmasını istedi. Ardından restorasyonlar Sultan Muhammed'in oğlu Sultan Ahmet, Sultan 4. Murat, Sultan Abdülaziz ve son olarak Sultan Abdülhamit dönemlerinde devam etti" dedi.

Sultan Abdülhamit'ten sonra ilk defa söz konusu cami ve türbenin Türkiye tarafından restorasyon edildiğine dikkat çeken Geylani, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde TİKA aracılığı ile devam etti. Mimar Sinan tarafından inşa edilen beyaz kubbe restore edilerek minberi mihrap ve avize gibi yeni eserler eklendi. Beyaz kubbe Türkiye'den getirilen özel taşlarla kaplandı" dedi.

Cami ve türbenin restorasyonunun tamamlandığını belirten Mansur Geylani, açılış için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklediklerini kaydederek, "Şeyh Abdulkadir Geylani Türbesi içinde yer alan Ahnaf Camii'nin açılışı için el-Hadra el-Kadiriye Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet edecek. 2 yıldır bu açılışı bekliyoruz ama güvenlik ve Covid-19 nedeniyle ertelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelmeden caminin açılışını kabul etmedik" ifadelerini kullandı.

"Bütün tezyinatı ve halıları Türkiye'den getirildi"

TİKA şubesinin 2017 yılında Bağdat'ta açıldığını belirten TİKA Bağdat Koordinatörü Mustafa Yazıcı ise, Şeyh Abdulkadir Geylani Camii ve Türbesi'nin restorasyonunun 2019 yılının sonunda tamamlandığını kaydederek, "Abdulkadir Geylani dünyada milyonlarca insanın müntesibi olduğu çok önemli değerimiz. Dolayısıyla özellikle Abdulkadir Geylani Camii'nin restorasyonunu yaparken çok büyük bir özen gösterdik. Özellikle aslına sadık kalacak şekilde, caminin minber ve mihraplarını Abdülhamit döneminin replikalarını esas alarak yaptık. Aynı şekilde Yıldız Sarayı'ndaki Abdülhamit Çeşmesi'nin bir benzerini oraya koyduk. Bütün kalem işleri Türkiye'den gelen ustalarımız tarafından yapıldı. Caminin bütün tezyinatı ve halıları Türkiye'den getirildi. Şu anda açılışa hazır ve inşallah en kısa zamanda da Abdulkadir Geylani Camii'ni hizmete açacağız" ifadelerini kullandı.

Bağdatlılar TİKA'nın restore ettiği Şeyh Abdulkadir Geylani Camii ve Türbesi'nin açılışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Bağdatlılar TİKA'nın restore ettiği Şeyh Abdulkadir Geylani Camii ve Türbesi'nin açılışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Bağdatlılar TİKA'nın restore ettiği Şeyh Abdulkadir Geylani Camii ve Türbesi'nin açılışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Bağdatlılar TİKA'nın restore ettiği Şeyh Abdulkadir Geylani Camii ve Türbesi'nin açılışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
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Haber: Bağdatlılar TİKA'nın restore ettiği Şeyh Abdulkadir Geylani Camii ve Türbesi'nin açılışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor - Haberler
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