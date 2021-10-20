Bağdat'ta, seçimi kaybeden Şii parti ve milis grup destekçilerinin oturma eylemi sürüyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Sadr Hareketi dışındaki Şii siyasi parti ve milis grup destekçilerinin seçim sonuçlarına karşı başlattığı oturma eylemi ikinci gününde devam ediyor.

Hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge önünde onlarca eylem çadırı kuran grup, Irak Yüksek Seçim Komiserliğini protesto ederek, seçim sonuçlarını tanımadıklarını ifade ediyor ve elle sayım yapılması taleplerini yineliyor.

Eylem alanında Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert'in posterleri asılarak, bu isimlerin seçime şaibe kattıkları iddia ediliyor.

Bazı çadırlarda, "Seçim sonuçlarının iptali ve Plasschaert'in kovulmasını istiyoruz" yazılı pankartlar asılı bulunuyor.

Irak güvenlik güçleri, Yeşil Bölge baskınına karşı üst düzey güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.

Başkentte iki gündür süren oturma eyleminden dolayı yolların önemli bölümü trafiğe kapalı tutuluyor. Bu nedenle oluşan aşırı trafik dikkat çekiyor.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Sadr'a bağlı Sadr Grubu kesin olmayan sonuçlara göre 73 sandalye elde ederken, İran'ın desteklediği Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu 14 vekil çıkarabildi. Eski Başbakanlardan Haydar İbadi ve Şii dini ve siyasi lider Ammar Hekim'in ittifakı ise 4 sandalye kazanabildi.

Söz konusu Şii gruplar, seçimlere şaibe katıldığını iddia ediyor.

Hükümet kurma çalışmalarında ise henüz hiçbir ilerleme kaydedilmedi.