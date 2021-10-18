Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor

AYDIN'da Mehmet Dizen (40) ve Dilek Dizen (35) çifti, evde atıl ağaç ve eşyaları yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Hobi atölyesi açan çift, bölgedeki kadınlara da ücretsiz kurs imkanı sağlıyor.

İncirliova ilçesinde evli ve 4 çocuk babası Mehmet Dizen, çocuk giyim üzerine işlettiği dükkanını kapattıktan sonra evde hobi olarak atık ağaç parçalarını süs eşyasına dönüştürmeye başladı. Dizen, kendini bu konuda günden güne geliştirirken, eşi Dilek de evde yıpranan eşyaları kendi imkanlarıyla yeniden kullanılabilir hale getirmeye başladı. 1 yıl önce atölye açan çiftin yaptığı ürünler kısa sürede yoğun ilgi gördü. Atölyede, bölgede yaşayan kadınlar için ücretsiz kurs imkanı da sağlandı. Haftada bir gün atölyede çalışma imkanı bulan kadınlar, seramikten ahşap boyamaya kadar birçok konuda aldıkları eğitim ile atıl eşyaları yeniden kullanılabilir hale dönüştürüyor. Atölyede sergilenen ürünler 20 liradan 500 liraya kadar değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Muhasebeci olarak çalıştığı işinden pandemi nedeniyle ayrılmak durumunda kaldığını dile getiren kursiyerlerden Ayşe Cihan da, "Boş vakitlerimi değerlendirmek için çok güzel bir fırsat olduğunu düşündüm. Ben bu kurslara 2 haftadır katılıyorum. Yeni katılsam da kendimi şimdiden geliştirmeye başladığımı hissediyorum. Ortaya aldığım kurslar sayesinde güzel şeyler çıkmaya başladı. İnşallah ilerleyen günlerde bu alanda kendimizi ilerletmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.