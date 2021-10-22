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Aydın'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

AA / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel
Aydın'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın Buharkent ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

BUHARKENT, AYDIN (AA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli'den Aydın istikametine giden Mustafa Tuna (42) yönetimindeki plakasız motosiklet Savcıllı Mahallesi kavşağı yakınlarında Mustafa Gümüş'ün (54) kullandığı 09 ZD 455 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Tuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

AA / Mehmet Ali Cintosun - Son Dakika Haberleri
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