Aydın'da işlenen cinayete ilişkin, 8 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Aydın'da işlenen cinayete ilişkin, 8 kişi gözaltına alındı

AA / Bahri Aşık - Haberler | Güncel
Aydın'da işlenen cinayete ilişkin, 8 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin, 8 şüpheli gözaltına alındı.

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uğur Mumcu Caddesi'nde dün işlenen cinayetin aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hayatını kaybeden Abdülkadir G'nin (35), 26 Mayıs'ta, ilçeye bağlı Efeler Mahallesi'nde, Yusuf Bulgan'ı (20) bıçakla öldüren 17 yaşındaki M.G'nin amcası olduğu tespit edildi.

Cinayetin kan gütme saikiyle işlenmiş olabileceği üzerinde durulurken, kurulan özel ekip, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 2 tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Caddesi'nde dün Abdülkadir G, tabancayla vurularak öldürülmüştü. Görgü tanıkları olay yerinden 2 kişinin kaçtığını bildirmişti. Bölgedeki incelemede 4 boş kovan bulunmuştu.

AA / Bahri Aşık - Son Dakika Haberleri
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