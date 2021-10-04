Aydın'da bir kişi evde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Adnan Menderes Mahallesi Enver Paşa Bulvarı üzerindeki bir sitede akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan Ziya Öztürk'ün kardeşi ağabeyinin sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir marifeti ile kapıyı açarak Öztürk'ün kardeşi ile birlikte eve girdi. Evde yapılan aramada Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. Öztürk'ün ölüm haberi kardeşi ve yakınlarını yasa boğdu. Olay yeri incelemesinin ardından Öztürk'ün cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öztürk'ün kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

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