Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki kişi arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde iki kişi arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Umurlu Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.C. ve S.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. S.G. kavgada koluna aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı S.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheli T.C.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca 'Çok mu içmişim?' diye polise sordu

Son dakika haberleri | Kaza yapan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca "Çok mu içmişim?" diye polise sordu

 Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi

Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi

 Düğün günü altınları çalınan çiftin üzüntüsü kısa sürdü! Hırsız kameradan yakalandı

Düğün günü altınları çalınan çiftin üzüntüsü kısa sürdü! Hırsız kameradan yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title