AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YOL YAPIMINDA KENTE ÇAĞ ATLATIYOR

Vatandaslarin günlük yasam konforunu arttirmak için hizmet odakli çalisma anlayisla yatirimlarini gerçeklestiren Aydin Büyüksehir Belediyesi, planli ve hizli bir çalisma temposu ortaya koyuyor. Yol yapim yatirimlari ile Aydin'a çag atlatan Büyüksehir, kirsal mahalle yollari ve kent merkezlerinde yogun mesai ile sicak asfalt ve sathi kaplama çalismalari yapiyor. Fen Isleri Daire Baskanligi ekipleri tarafindan, trafik akisini hizlandiran ve üretim yollarini yenileyen bu çalismalar; kent genelindeki 15 farkli noktada es zamanli olarak sürdürülüyor.

Baskan Çerçioglu: Tüm yollari teker teker yeniliyoruz

Konforlu ve güvenli bir ulasim agi kurmak için büyük yatirimlar yaptiklarini belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu "Planli bir sekilde sorumluluk alanimizdaki tüm yollari teker teker yeniliyoruz. Bu çalismalari yaparken imkan olan yerlerde yollari genisletiyor, ihtiyaç olan yerlerde de altyapiyi yeniliyoruz. ASKI ve Fen Isleri ekiplerimiz koordineli bir çalisma sergileyerek, vatandaslarimizin ihtiyaçlarina yönelik hizmetlerini hizli bir sekilde gerçeklestiriyor. Uzun yillar boyunca hizmet verecek olan bu kalici yatirimlarimizi araliksiz olarak sürdürecegiz. " dedi.

Didim'in yollarina Büyüksehir'den büyük yatirim

Yaz sezonu boyunca milyonlarca turisti agirlayan ve nüfusu her geçen gün artan Didim'de yol yapim yatirimlarini hizlandiran veren Aydin Büyüksehir Belediyesi; Koca Mustafa Caddesi, Inönü Bulvari, Kamaci Caddesi, Tütüncüler Caddesi ve Çobankuyu Caddesi'nde sicak asfalt kaplama islemlerine devam ediyor.

Ayni zamanda Akbük Mahallesi'nin yogun kullanilan 1001 Caddesi'nde Fen Isleri ekipleri tarafindan hummali bir çalisma gerçeklestiriliyor. Fen Isleri ekiplerinin kontrolünde ilerleyen is kapsaminda, 1001 cadde de yagmur suyu altyapi çalismasi yapilacak. Bu çalismanin ardindan 1001 Caddesi sicak asfaltla yeni bir görünüm kazanacak.

ASKI ve Fen Isleri koordineli bir sekilde büyük islere imza atiyor

Büyüksehir ekipleri ihtiyaç duyulan noktalarda önce altyapi sonrasinda asfaltlama islemleri yaparak hem zamandan kazaniyor hem de ek maliyetlerden tasarruf sagliyor. ASKI ve Fen Isleri Dairesi Baskanligi'nin koordinasyonlu çalismalariyla öncelikle yolun kanalizasyon, içme ve yagmur suyu hatlari yenileniyor. Buna örnek teskil eden Çine Akçaova, Atça Mahallesi Kavaklar Caddesi, Ata Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ilk olarak ASKI çalismasi yapildi. ASKI'nin altyapi islerinin bittigi noktalarda Fen Islerine bagli, Yol Yapim ve Bakim Subesi ekipleri asfalt çalismalarina basladi.

Kirsal mahalle yollari yenileniyor

Özellikle kirsal mahallelerin zorlu yollari da Büyüksehir Belediyesi tarafindan güvenli ve konforlu hale getiriliyor. Bozdogan Güre ve Kusadasi Sogucak yollarinda biten çalismalarla birlikte, yol genisletme ve zemin hazirliklari yapilan; Bozdogan'in Yeniköy ve Kilavuzlar, Incirliova'nin Palamut, Kusadasi'nin Kirazli yollari ile Söke'nin Çavdar ve Koçarli'nin Mersinbelen yollari arasinda sathi kaplama islemleri yapiliyor.

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