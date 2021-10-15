Ayasofya ve Taksim Camii gezileri başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi Ayasofya Camii ve Taksim Camii gezileri başlatıyor.

Mihmandar-ı Resulullah Ebu Eyyüb Halid bin Zeyd'in medfun bulunduğu Eyüpsultan'dan Ayasofya Camii ve Taksim Camii'ni rehber eşliğinde düzenlenecek geziler, sadece Eyüpsultan ilçesinde ikamet edenlere yönelik olacak.

Her bir gün için 100 kişi kontenjanı bulunan gezide çocuklar için de kayıt yaptırmak zorunlu.

Ayasofya Camii ve Taksim Camii gezileri için otobüs kalkış noktaları ve tarihleri ise aşağıda belirtildiği şekilde:

18. 10. 2021 Akşemsettin Mahallesi, otobüs durağı

19. 10. 2021 İslambey Mahallesi, Üçşehitler ve Tahta Minare durakları

20. 10. 2021 Eyüp Merkez Mahallesi, Eyüpsultan Devlet Hastanesi önü

21. 10. 2021 Yeşilpınar Mahallesi, Pınar Camii

22. 10. 2021 Karadolap Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi Şok Market önü

25. 10. 2021 Esentepe Mahallesi, Sağlık Ocağı önü

26. 10. 2021 Emniyettepe İlkokulu önü

27. 10. 2021 Topçular Mahallesi, yüzme havuzu önü

27. 10. 2021 Düğmeciler Mahallesi, Simurg önü

28. 10. 2021 Nişancı Mahallesi, Münzevi Camii

28. 10. 2021 Defterdar Mahallesi, Cebecibaşı Caddesi Halk Ekmek Fabrikası önü

01. 11. 2021 Güzeltepe Mahallesi, Sağlık Ocağı önü

02. 11. 2021 Rami Cuma, itfaiye önü

02. 11. 2021 Rami Yeni, Atatürk Lisesi

03. 11. 2021 Göktürk Meydan

04. 11. 2021 Alibeyköy - 5. Levent Mahallesi, File Market önü

05. 11. 2021 Çırçır Mahallesi, muhtarlık önü

08. 11. 2021 Silahtarağa Mahallesi, Sakarya otobüs durağı

08. 11. 2021 Sakarya Mahallesi, Türbe Caddesi BİM önü

09. 11. 2021 Mimarsinan-Mithatpaşa, Kemerburgaz otobüs durağı

10. 11. 2021 Pirinççi, Amasya Mahallesi

11. 11. 2021 Odayeri, Ağaçlı, Işıklar, İhsaniye, Çiftalan, Akpınar Mahalleleri

Otobüs kalkış saati 10: 00 olacak. Geziye katılacakların, otobüsün kalkışından en az 15 dakika önce belirtilen adreste olmaları gerekiyor.

Bu arada otobüse binmeden önce HES Kodu gösterilmesi de zorunlu olacak.

Gezi sonunda ise saat 14: 00'de otobüsler kalkış noktasına geri dönecek.

Detaylı bilgi için iletişim: 444 30 00

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