Ayağına misina dolanan güvercin asılı kaldığı ağaçtan kurtarıldı - Haberler
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Ayağına misina dolanan güvercin asılı kaldığı ağaçtan kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ayağına misina dolanan güvercin asılı kaldığı ağaçtan kurtarıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, amatör balıkçıların misinasına dolanan güvercin çınara ağacına kondu.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, amatör balıkçıların misinasına dolanan güvercin çınara ağacına kondu. Güvercinin çırpınışlarına şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kuşu telef olmaktan kurtardı.

Sahil bulvarında amatör balıkçıların misinasına ayağı dolanan güvercin bir çınar ağacına kondu. Kuşun çırpınışlarını gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye kurtarma operasyonu başlattı. Ayağında misinayla konduğu dalda can havliyle çırpınan güvercin uzun çabalar neticesinde kurtarıldı. Kurtarılan güvercinin çırpınırken kanadını kırdığı tespit edildi. Kurtarılan güvercin tedavi edilmek üzere veterinere teslim edildi. - BURSA

Ayağına misina dolanan güvercin asılı kaldığı ağaçtan kurtarıldı

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