AVUKAT, ADLİYE BAHÇESİNDE OTOMOBİLİ İÇİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AVUKAT, ADLİYE BAHÇESİNDE OTOMOBİLİ İÇİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da avukat Abdulkadir İnci (42), adliye bahçesindeki otopark girişinde, otomobiliyle birlikte geldiği hakkında ve haciz işlemi başlattığı Hasan Ö.'ün oğlunun arkadaşı İsmail E.'nin (21) tabancayla sağ dizine ateş etmesi sonucu yaralandı.

KONYA (DHA) - KONYA'da avukat Abdulkadir İnci (42), adliye bahçesindeki otopark girişinde, otomobiliyle birlikte geldiği hakkında ve haciz işlemi başlattığı Hasan Ö.'ün oğlunun arkadaşı İsmail E.'nin (21) tabancayla sağ dizine ateş etmesi sonucu yaralandı. Kaçmaya çalışan İsmail E. ile Hasan Ö.'nün oğlu Kadir Ö. (33) polis tarafından yakalandı.

Konya'da Avukat Abdulkadir İnci, Hasan Ö.'nün evine haciz işlemi başlattı. Bunun üzerine Hasan Ö.'nün oğlu Kadir Ö. ve arkadaşı İsmail E., bugün adliye binasındaki bir çay ocağında avukat İnci ile buluştu. Yapılan görüşmenin ardından İnci, işleri nedeniyle adliyeye gideceğini belirtti. Kadir Ö. ve İsmail E. de kendilerinin de adliyede işi olduğunu söyleyince İnci'nin otomobiliyle birlikte adliyeye geldi.

AVUKATIN DİZİNE ATEŞ ETTİKTEN SONRA ARAÇTAN İNİP KAÇTILAR

İnci, otomobiliyle Konya Adliye Sarayı binası bahçesindeki otopark girişine geldiğinde araç içinde bulunan İsmail E. tabancayla İnci'nin sağ dizine ateş etti. Ardından İsmail E. ve Kadir Ö., otomobilden inip kaçmaya başladı.

SİLAH SESİNİ DUYAN POLİSLER TARAFINDAN YAKALANDILAR

Silah sesini duyan polisler, kaçan 2 kişiyi fazla uzaklaşamadan yakaladı. Yaralı İnci de çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İnci'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

AVUKAT, ADLİYE BAHÇESİNDE OTOMOBİLİ İÇİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

AVUKAT, ADLİYE BAHÇESİNDE OTOMOBİLİ İÇİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

AVUKAT, ADLİYE BAHÇESİNDE OTOMOBİLİ İÇİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

AVUKAT, ADLİYE BAHÇESİNDE OTOMOBİLİ İÇİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Hasret, otomobilde erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla öldü

Hasret, otomobilde erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla öldü

 Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar: '(Fırat Kalkanı bölgesinde 1 askerin şehit edilmesi) Operasyonlara hemen başladık, ilk bilgilere göre 5 terörist...

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar: "(Fırat Kalkanı bölgesinde 1 askerin şehit edilmesi) Operasyonlara hemen başladık, ilk bilgilere göre 5 terörist...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu
Magazin Gökhan Çıra Bülent Ersoy Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Muslera Cristiano Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AVUKAT, ADLİYE BAHÇESİNDE OTOMOBİLİ İÇİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 16:43:30. #1.17#