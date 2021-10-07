AVUKAT, ADLİYE BAHÇESİNDE OTOMOBİLİ İÇİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

KONYA (DHA) - KONYA'da avukat Abdulkadir İnci (42), adliye bahçesindeki otopark girişinde, otomobiliyle birlikte geldiği hakkında ve haciz işlemi başlattığı Hasan Ö.'ün oğlunun arkadaşı İsmail E.'nin (21) tabancayla sağ dizine ateş etmesi sonucu yaralandı. Kaçmaya çalışan İsmail E. ile Hasan Ö.'nün oğlu Kadir Ö. (33) polis tarafından yakalandı.

Konya'da Avukat Abdulkadir İnci, Hasan Ö.'nün evine haciz işlemi başlattı. Bunun üzerine Hasan Ö.'nün oğlu Kadir Ö. ve arkadaşı İsmail E., bugün adliye binasındaki bir çay ocağında avukat İnci ile buluştu. Yapılan görüşmenin ardından İnci, işleri nedeniyle adliyeye gideceğini belirtti. Kadir Ö. ve İsmail E. de kendilerinin de adliyede işi olduğunu söyleyince İnci'nin otomobiliyle birlikte adliyeye geldi.

AVUKATIN DİZİNE ATEŞ ETTİKTEN SONRA ARAÇTAN İNİP KAÇTILAR

İnci, otomobiliyle Konya Adliye Sarayı binası bahçesindeki otopark girişine geldiğinde araç içinde bulunan İsmail E. tabancayla İnci'nin sağ dizine ateş etti. Ardından İsmail E. ve Kadir Ö., otomobilden inip kaçmaya başladı.

SİLAH SESİNİ DUYAN POLİSLER TARAFINDAN YAKALANDILAR

Silah sesini duyan polisler, kaçan 2 kişiyi fazla uzaklaşamadan yakaladı. Yaralı İnci de çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İnci'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.