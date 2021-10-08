İSTANBUL (Haberler.com) - Auzef sınavları online mı olacak? 2021 AUZEF sınavları nasıl olacak? yüz yüze mi online mı olacak? soruları İstanbul Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. Peki, AUZEF sınavları online mı olacak? 2021 AUZEF sınavları nasıl olacak? yüz yüze mi online mı olacak? İşte detaylar...

AUZEF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

İstanbul Üniversitesi konu ile ilgili açıklama yayınladı: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav (Vize) Duyurusu

Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacaktır. Bu kapsamda güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellenmiştir.

Siz değerli öğrencilerimizin ve genel toplum sağlığının korunması adına sınav merkezi tercihlerinde sistem üzerinden HES Kodu girilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve/veya HES Kodunu girmeyen öğrencilerimiz kesinlikle sınava alınmayacaklardır.

Riskli grupta (Covid-19 pozitif/ temaslı) bulunan öğrencilerimiz sınavlara ayrı salonda alınacaklardır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Başarılar dileriz.

AUZEF DEKANLIĞI

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