Ateş savaşçısı Adanır, yaş haddinden emekli oldu

AYDIN (İHA) - Aydın Belediyesi'nde 1979 yılında göreve başlayan ve çeşitli kademelerde görev yapan Serdar Adanır, bugün 20 yıldır görev yaptığı Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından emekliye ayrıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, yaş haddinden dolayı emekli oldu. 42 yıl önce göreve başladığı eski Aydın Belediyesi'nde çeşitli görevlerde bulunan Adanır, 2001 yılı itibari ile İtfaiye Müdürlüğü'ne atandı. 2012 yılında Aydın'ın Büyükşehir statüsünü kazanması ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı olarak görevini sürdüren Adanır, 65 yaşına bastığı gün itfaiyeye veda etti.

İtfaiye personeli tarafından hazırlanan sürpriz karşısında mutlu olduğunu ifade eden Adanır, "Bu kadar güzel insanlarla birlikte çalışmak insana gurur veriyor. Bugün itibari ile emekli oluyorum. Yıllardır omuz omuza yangından yangına koşarak mücadele ettiğimiz çalışma arkadaşlarımın her birinin bende özel bir yeri var. Bu sürprizleri de beni fazlasıyla mutlu etti. Bundan sonraki görevlerinde tüm itfaiye personeline başarılar diliyorum" diye konuştu. - AYDIN