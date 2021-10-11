Ateş savaşçısı Adanır, yaş haddinden emekli oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ateş savaşçısı Adanır, yaş haddinden emekli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ateş savaşçısı Adanır, yaş haddinden emekli oldu

Aydın Belediyesi'nde 1979 yılında göreve başlayan ve çeşitli kademelerde görev yapan Serdar Adanır, bugün 20 yıldır görev yaptığı Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından emekliye ayrıldı.

AYDIN (İHA) - Aydın Belediyesi'nde 1979 yılında göreve başlayan ve çeşitli kademelerde görev yapan Serdar Adanır, bugün 20 yıldır görev yaptığı Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından emekliye ayrıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, yaş haddinden dolayı emekli oldu. 42 yıl önce göreve başladığı eski Aydın Belediyesi'nde çeşitli görevlerde bulunan Adanır, 2001 yılı itibari ile İtfaiye Müdürlüğü'ne atandı. 2012 yılında Aydın'ın Büyükşehir statüsünü kazanması ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı olarak görevini sürdüren Adanır, 65 yaşına bastığı gün itfaiyeye veda etti.

İtfaiye personeli tarafından hazırlanan sürpriz karşısında mutlu olduğunu ifade eden Adanır, "Bu kadar güzel insanlarla birlikte çalışmak insana gurur veriyor. Bugün itibari ile emekli oluyorum. Yıllardır omuz omuza yangından yangına koşarak mücadele ettiğimiz çalışma arkadaşlarımın her birinin bende özel bir yeri var. Bu sürprizleri de beni fazlasıyla mutlu etti. Bundan sonraki görevlerinde tüm itfaiye personeline başarılar diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Ateş savaşçısı Adanır, yaş haddinden emekli oldu

Ateş savaşçısı Adanır, yaş haddinden emekli oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk
Magazin Amelia Hamlin Işıl Sergen
Spor Aykut Kocaman Ali Koç Cristiano Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Burak Yılmaz Donald Trump Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ateş savaşçısı Adanır, yaş haddinden emekli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 14:26:03. #1.12#