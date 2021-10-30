Atatürk Kültür Merkezi sanatseverlerle buluştu

Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra sanat ve siyaset dünyasından önemli isimlerin katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı.

Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış gecesine katılan oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Sinan operasının gösterimi öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, AKM'nin açılışı nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek, buranın sembolik bir yer olduğunu söyledi.

AKM'nin yapımı aşamasında çeşitli tartışmalar yaşandığını belirten Türkoğlu, "Bir sürü tartışma oldu vaktiyle. Olacak mı, nasıl olacak acaba gibi. Eskisinden çok daha güzel görünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkoğlu, AKM'nin açılışını çok önemsediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şu anda çok ehemmiyetli bir hadise gerçekleşiyor. Olağanüstü büyüklükte ve güzellikte bir salon, içinin daha fazla manayla dolmasını diliyorum. İçerik, içerik, içerik, en önemli şey o. Kültürümüz bununla beraber var olacak. Biz de ileride torunlarımıza 'Bak oranın yapımına ve yenilenmesine şahit olduk. Sen de şimdi burada opera, oyun, müzikal izliyorsun' diyeceğiz. O manada önemli bir hadise."

"Akif oyununu oynamak istiyorum"

Oyuncu Ahmet Yenilmez de AKM'nin sanat hayatına kazandırılmasından duyduğu memnuniyete ilişkin, "Allah'a hamdolsun ki dini, dili, ırkı ne olursa olsun dünyada ne kadar mazlum varsa ona uzanan el olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti 98 yaşında. Bir asırlık yaş gününe de böyle müstesna bir eserle girecek. Düşünsenize 100. yılda acaba bunun içerisinde neler sahnelenecek, hangi hikayeler anlatılacak? Ben öncelikle emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum. Önceki binamızı yapanlardan da Allah razı olsun." dedi.

Şehirlerin bu tür binalarla donatılması gerektiğini vurgulayan Yenilmez, şunları anlattı:

"Gelişmişliğin ölçütü artık değişti yani artık kişi başına düşen elektrik tüketimi, dolar veya avro değil, kişi başına düşen tiyatro bileti, konser bileti, roman, kitap, dergi vs. önemli. Dijital çağda yerimizi daha güçlü bir şekilde alabilmemiz için ki bunun tek bir şartı var; aidiyet ve mensubiyet duygusu yüksek olan bir millet ancak orada yer alacaktır. Binalarla, kültür merkezlerimizle şehirlerimizi donatmak zorundayız. İnsanlarımızın da artık evlatlarını daha başarılı olmalarını sağlamak için buralara getirmeleri gerekir."

Yenilmez, AKM'de oyun sahnelemek istediğinin altını çizerek, "Akif oyununu oynamak istiyorum. Bayrağı gördüm. Akif'i burada oynamak istiyorum." dedi.

"İçinin muhteşem eserlerle doldurulması lazım"

Yönetmen, senarist ve yapımcı Mesut Uçakan da AKM'nin açılışının güzel bir olay olduğunu dile getirerek, "Kültür sanatın önemini ortaya çıkaran böyle büyük bir yapıya, böyle bir mekana hakikaten ihtiyaç vardı. Kültür ve sanat gönüle hitap eden bir alan. Bu gönlü dönüştüremeyince toplumu dönüştüremeyiz. Toplum zaten alabildiğine parçalanmış, onlarca yıldır bir kimlik krizine düşülmüş vaziyette. Batı sanatıyla bizim yerli düşüncemiz arasında daima bir çatışma unsuru oluşturularak prim çıkarmak isteyenler var. Oysa bunu çok güzel harmanlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür yapılarda sunulacak eserlere de dikkati çeken Uçakan, "İçinin muhteşem eserlerle doldurulması lazım. Haliyle bizim bin küsur yıllık muhteşem bir medeniyetimiz var. O medeniyetin ruhunu çağdaş anlatım biçimleriyle harmanlayan eserlere ihtiyaç var. Bu açıdan burada bir sanatçının eserinin sergileniyor olması hakikaten muhteşem bir duygu." dedi.

Uçakan, hayata geçirilen kültür sanat etkinliklerine de değinerek, "Bizim de uluslararası sinema derneğimiz var. Kasım ayında Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali düzenleniyor ve çok güzel filmler geliyor. Ben de jürisindeyim. Türk dünyasından liderler de gelecek. Sanıyorum burada da onun kapanışı yapılacak." ifadelerini kullandı.

"Bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum"

Sanat tarihçisi Murat Özer ise 1946'da inşasına başlanan eski AKM'nin yapımının 23 yıl sürdüğünü, 2019'da temeli atılan yeni AKM'nin ise 2 yıl gibi kısa bir sürede görkemli bir yapı haline geldiğini söyledi.

İlk yapılan AKM'nin ikinci ulusal mimarlık dönemi anlayışının sonuna denk geldiğine işaret eden Özer, "Bu sebeple de bu inşa faaliyeti o dönemin koşullarına uygun olarak yapılmıştı. Abidevi, kütlesel bir mimari anlayışı vardı, dikey hatların olduğu bir yapıydı. Çok görkemli bir giriş kapısına sahipti. Şu andaki inşa da aynı şekilde. İlk AKM'nin inşasını yapan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu tarafından yapıldı. Bu yönüyle de bir süreklilik arz etti." şeklinde konuştu.

Murat Özer, Türkiye'de çok kıymetli bir dönüm noktası yaşandığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi Türkiye'de Türkçe opera çok az sayıda yapılabilmişti. Bütün Cumhuriyet tarihimiz boyunca yazılmış Türkçe opera sayımızın 30 civarında olduğunu biliyoruz. İlk eser bundan 85 yıl önce Atatürk tarafından İran Şahı Pehlevi'nin Türkiye ziyareti anısına Adnan Saygun'a sipariş edilmişti. Sinan Operası ise Adnan Saygun'un talebesi Hasan Uçarsu tarafından bestelendi. O açıdan da bir tarihi süreklilik söz konusu. İlk defa burada AKM'nin açılışı vesilesiyle Cumhuriyet'in 98. yılında Türkçe, Türkiye'nin kendi tarihiyle alakalı bir muhtevayı içeren, aynı zamanda Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nin yapım sürecini ve Kanuni Sultan Süleyman'la diyaloglarının anlatıldığı bir operayı seyredeceğiz. Bu açıdan da Türkiye'de çağdaş sanatın Cumhuriyetle beraber gelmiş olduğu noktayı göstermesi açısından da bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum."

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